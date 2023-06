AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Ak Parti Taşova İlçe Başkanlığı tarafından, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Türkiye'nin yüz yıllık demokrasi hayatındaki en önemli seçimi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Son yapılan seçimlerde dünyanın gözünün Türkiye'de olduğunu dile getiren İpek, şunları kaydetti:

"Bunun en önemli sebebi ise dünyanın birçok coğrafyasında işler iyi gitmiyor. Amerika'nın Suriye ve Irakta PKK'yı desteklemesi, Rusya ve Ukrayna savaşının olmasıdır. Dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan sıkıntıların sebebi güç dengesinin batıdan doğuya doğru kaymasıdır. Dünyanın güç dengesi Akdeniz ve Karadeniz coğrafyasında Türkiye'nin bulunduğu bu coğrafyada olacak. Bunun için dünya üzerinde farklı hedefleri olan küresel oyuncular Türkiye'deki seçimleri merak ettiler. 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Türk milleti duruyor mu, Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu ele geçirecek mi, Türkiye üzerinde istediğimiz oyunları oynayacak mıyız yoksa anlaşma yoluna mı gideceğiz?' diye. Ancak bu aziz millet Türkiye'nin yüz yıllık demokrasi hayatındaki en önemli seçimi başarıyla tamladı."

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise Allah'tan birliklerini daim etmesini dileyerek, "Biz birlikte olduğumuz sürece her zaman başarıda bizlerle olur. Önemli olan nefsimize yenik düşmemek gerekir, nefsine yenik düşenler her zaman sıkıntı çekiyor. Bizler de bu birliğimizi Amasya teşkilatı olarak her zaman gösteriyoruz. Çalışmalarımızda bir adım geri atmayacağız, bu millet bize güveniyor ve itimat ediyor, bizlerinde bunun için daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Programa Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Ersalan, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı ile partililer katıldı.

