Çelik: ABD'de Netanyahu'ya aykırı sesler yükseliyor, ancak politika değişikliği yok

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'de Netenyahu hükümetine yönelik aykırı sesler yükseliyor ama bu henüz bir politika değişikliğine tekabül etmiyor" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada açıklamalarda bulundu. Çelik, MYK toplantısında 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin değerlendirildiğini ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından sunum yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısında yaptığı konuşmaya da değinen Çelik, Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi. Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Netenyahu, 'İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur' diyor, bu dünyanın en büyük yalanıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Netenyahu'nun yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Çelik, "Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin Başbakanı Netenyahu ve yönetim üyeleri açıklama yapmayı adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını anbean izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap, bizce hezeyan olan birtakım açıklamalarda bulunuyorlar. Netenyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var; 'İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur' diyor. Bu dünyanın en büyük yalanıdır. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna inanacak hiç kimse yoktur. Eğer siyonizm hastalığına kapılmamışsa yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir Yahudi de yoktur. Gazze'de gerçekleştirilen katliam, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar, dünyanın en ahlaksız, vicdansız eylemlerdir. İsrail ordusunu bu şekilde nitelemesiyle açıklamasının değersizliği, niteliksizliği ve ahlaktan yoksun olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Soykırım deyince akla gelen Netenyahu şebekesidir"

Netenyahu'nun açıklamasında Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçladığına da değinen Çelik, "Bu onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Bunun bir acısı var. O da şu; İran'a saldırdıklarında İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendilerine bir lejyoner olarak kullanmaya başladılar. Oradaki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak, bu katliamcı şebeke ile yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme politikasını gütmeye çalışıyor. Bunu bazı Arap, Dürzi, Nusayri, Alevi, Şii kardeşlerimizle ilgili olarak da yapmaya çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen Netenyahu şebekesidir" dedi.

"İçişleri Bakanımız, her Müslüman'ın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs'e yönelik sözlerine de İsrail'den ve Türkiye'deki bazı muhalefet partilerinden eleştiri gelmesinin sorulması üzerine Çelik, "Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık, işgalcilik ve fetihçilik olarak kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız, her Müslüman'ın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Her Müslüman'ın kalbinde Kudüs sevgisi eşsiz bir yer tutar. Burada İçişleri Bakanımız bunu sembolizm olarak ifade etmiş. İçişleri Bakanımızın o sözlerinden o anlamları çıkarmak son derece akıl dışıdır. Burada acı olan Netenyahu hükümetinin bu soykırımcı bakanlarının kullandığı dille bazı içerideki muhalefet odaklarının aynı frekanstan konuyu ele almasıdır. Bu son derece üzücüdür. Lütfen o muhalefet odakları, İsrail'in o soykırımcı bakanının açıklamasına baksınlar ve kendi yaptıkları açıklamaları yan yana koysunlar. Bu paralellik nasıl ortaya çıkmış ve bunun ahlaki sonuçları nedir diye yüzleşsinler" dedi.

"ABD'de Netenyahu hükümetine yönelik aykırı sesler yükseliyor ama bu henüz bir politika değişikliğine tekabül etmiyor"

ABD'den Netenyahu hükümetine tepki gelmeye başlaması ve bu adımın politika değişikliği olarak değerlendirilip değerlendirilmediği sorusu üzerine Çelik, "Tam bir politika değişikliğinden bahsedemeyiz ama birtakım beyanlar ve haberler var. İşte uluslararası düzeyde Netenyahu'nun sürekli savaş peşinde koşmasının ABD'yi zor duruma soktuğunu ABD Senatosu'ndaki bazı üyeler ifade ediyorlar. İran'la barış müzakereleri yürüten ABD'li yetkililerin İsrail istihbaratı tarafından dinlendiğine dair birtakım haberler çıkıyor. İşte en sonunda Başkan Trump, Netenyahu'ya bir uyarıda bulundu. Kendi haline bırakıldığı takdirde bu katliamcı şebeke hiç durmayacaktır. Bunlar Orta Doğu'da herkesi hedef aldığı gibi yarın Avrupa Birliği'ndeki herkesi hedef alacaktır. Dolayısıyla Netenyahu hükümetine yönelik aykırı sesler yükseliyor ama bu henüz bir politika değişikliğine tekabül etmiyor" açıklamasında bulundu.

"Saldırıya uğrayan basın mensuplarımızın hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Son günlerde bazı basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen sözlü ve fiziki saldırıların sorulması üzerine Çelik, "Özellikle bu saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman hepsinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bunu biz kendi aramızda değerlendiriyoruz. Artık burada bardak taşmıştır. Birisi protesto edebilir, eleştiride bulunabilir ama yayını engelleme ve o yayını yapan kişiye fiziki saldırıda bulunma var. Bunu yakın zamanda bir CHP milletvekili gerçekleştirdi. Muhakkak bunun bir müeyyidesinin olması lazım" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın mutlak butlan kararını öğrendiği ana ilişkin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen insan bir konuya şaşırmam diyor ama günün sonunda da mutlaka şaşırılacak bir şey çıkıyor. Bu bahsedilen şekilde bir olay gerçekleşmedi. Bunun nasıl bir milletvekili tarafından uydurulduğu, gazeteciler tarafından çift taraflı teyit yapılmadan yazıldığı başlı başına bahsettiğimiz sıkıntıların önünde geliyor. Olay şu şekilde gerçekleşti; biz uçağa binmek üzere otobüse binmiştik. Bizim milletvekili arkadaşlarımız vardı. Bize bir milletvekilinin geç kaldığı söylendi. Otobüsün içinde bir dakika bekledik ve Ali Mahir Başarır geldi. Üstelik geldiğinde de siyasi tek cümle kuran kendisi. Sonra karşılıklı selam verildi ve uçağa binildi. Otobüsün içerisinde bizim milletvekili arkadaşlarımız da şahittir. Biz eski Avrupa Birliği Bakanımız Volkan Bozkır'la yan yana oturduk. Bahsedilen milletvekilinin arkada nereye gittiğini bilmiyorum. Dolayısıyla otobüsteki süre zaten kısıtlı bir süre. Mutlak butlan veya CHP konusu konuşulmadı. Volkan Bozkırla iki eski bakan olarak Avrupa Birliği ile ilgili konular konuştuk. Yok mutlak butlan konuşmuşuz, ben başımı öne eğerek gitmişim. Başını öne eğmesi gerekenler kendi dönemlerinde CHP'yi bu ahlak dışı nitelemelerle muhatap bırakanlardır. Mutlak butlandan haberim yoktu, yargı kararını nasıl bilebilirim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı