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AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, Partililer Tarafından Karşılandı

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AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, partililer tarafından meşaleler, tezahüratlar ve 100 araçlık konvoyla karşılandı. Yarka, aday tanıtım programında yaptığı konuşmada, kentte yapılan güzel işleri tamamlamak için göreve devam edeceklerini belirtti. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise ilçe ve belde belediye başkan adaylarının ay sonuna kadar ilan edileceğini açıkladı.

Ak Parti'nin Şırnak Belediye Başkan adayı olan mevcut Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentte partililer tarafından meşaleler, tezahüratlar ve 100 araçlık konvoyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı mevcut Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kente dönüşünde Şerafettin Elçi Havalimanı'nda partililer tarafından davul zurna, meşaleler ve 'Şırnak seninle gurur duyuyor', 'Başkan Yarka' tezahüratlarıyla karşılandı. Yaklaşık 100 araçlık konvoyla kente giriş yapan Yarka, Sanat Sokağı'nda düzenlenen aday tanıtım programına katıldı. Programa AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, partinin İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle katıldı. Burada konuşan Yarka, kentte güzel işler yaptıklarını belirterek, "Sizler Şırnak'a hizmet yapan adamı unutmuyorsunuz. Biz de, anket, teamül, sahadaki vatandaşlarımızın istekleri ve genel merkezimizin takdirleri ile yarım kalan işleri tamamlamak üzere devam kararı aldık. Cumhur İttifakı'nın bana verdiği göreve ihanet etmeden, tek amaç ve arzum sizlere hizmet aşkı ile bugüne getirdik. Şırnaklı hemşerilerim il, ilçe ve beldeleri ile her şeyin en güzeline layıktır ama bizler yıllardan beridir o şefkati görmedik. Hep böyle geçici hizmetler ile oyalandık ama AK Parti hizmet siyasetinin bir neferi olarak geldik, 'Bu iş böyle olmaz' dedik. Batıda ne varsa, Diyarbakır'da ne varsa, Konya'da ne varsa benim ilimde de olacak. Çünkü geleceğimiz olan bu gençliğin önünü bizler açacağız" dedi.

'İLÇE VE BELDE  ADAYLARINI AY SONUNA KADAR İLAN EDECEĞİZ'

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının, ay sonuna kadar ilan edileceğini belirterek, "Şırnak genelinde 19 belediyemizde halkımızın teveccühüne mazhar olacağız. Kutuplaştırıcı değil bütünleştirici bir anlayış ile sadece şehirlerimizi ihya etme çabası içerinde olmayacağız, aynı şekilde gönülleri de ihya etme çabası içerinde olacağız. Halkımızın iradesiyle şekillenen aday tercihlerimizi ilçeler ve beldeler için en geç ay sonunda ilan etmiş olacağız. Petrol Şehri Şırnak, ilimizin istihdamına çok büyük katkısı olacak. Günlük 33 bin varil üretim kapasitesi 2024 yılı sonunda 100 bin varile ulaşacaktır. En az 1500 yeni istihdam ile 1500 gencimize ekmek kapısı açılacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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