AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katıldı

AK Parti'nin merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantıları, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayşen Gürcan'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısında mahallelerden yükselen irade, sahadan gelen tecrübe ve ortak hedefler istişare edildi.

Teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, teşkilat ruhunun ve saha çalışmalarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Odunpazarı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısında ise mahalle teşkilatlarının sahadaki çalışmaları, yerel gündem ve gelecek döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Toplantıda, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen teşkilat çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, teşkilatın temel gücünün mahallelerde yürütülen samimi ve fedakar çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, istişare kültürünün AK Parti siyaset anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Toplantılar, teşkilat mensuplarının görüş alışverişi ve karşılıklı değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

AK Parti Eskişehir teşkilatında parti mensupları, birlik, inanç ve dava bilinciyle sahada ve milletin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Toplantılara, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Mürsel Çavdar, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin meclis üyeleri, mahalle başkanları ile gençlik ve kadın kolları yöneticileri katıldı.