AK Parti'nin Seçim Başarısı Kutlamalarla Karşılandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Kutlamaların yapıldığı illerden birkaçında yapılan sevinç gösterileri ve teşekkür konuşmaları da yer aldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı önünde ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, "Doğru adam Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı.

Eski Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, seçimde alınan başarıdan dolayı Gazianteplilere teşekkür ederek, "Allah hepinizden razı olsun, Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçtiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız." dedi.

Şanlıurfa

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy sayma işlemlerinin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, sevinç gösterilerinde bulundu.

Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği gösterilerde vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde kurulan dev ekrandan Erdoğan'ın konuşmasını da izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bugünün kendileri için düğün, bayram olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar kazandığını ifade eden Beyazgül, "Hakkıyla kazandı, sizin sevginizle kazandı, duanızla kazandı ve çalışmanızla, gayretinizle, gönlünüzdeki sevgiyle kazandı." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ise sandıklara giden tüm partililere teşekkür ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Bu arada, kent genelinde de vatandaşlar araçlarla konvoy halinde kutlamalara katıldı.

Malatya

Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayan vatandaşlar, Atatürk ve İnönü caddelerinde araçlarla konvoy oluşturdu.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'nın birleşenleri olarak Malatya'da güçlü bir çıkış yaptık. Hem oylarımızı artırdık hem de cumhurun reisi Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptık. Malatya ve Türkiye FETÖ'ye geçit vermedi, Malatya ve Türkiye HDP'ye ve diğer terör örgütlerine asla ve asla geçit vermedi. Malatya yalana, iftiraya, kumpasa geçit vermedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türkiye'nin adımlarını hep beraber atacağız. Bu sonuçlarla esasında kaybeden olmadı, Türkiye kazandı, Malatya kazandı." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca da teşkilatlara ve Malatyalılara teşekkür etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşlar, kutlama yaptı.

Araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Adıyaman

Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşlar kutlama yaptı.

Kent merkezinde araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Kutlamalara katılan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Metin Karakuş, teşekkür konuşması yaptı.

Meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.

Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar da Erdoğan'a destek sloganı attı.