AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, gazetecilerle buluştu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir restorandaki organizasyonda yaptığı konuşmada, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Geçen günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettikleri hatırlatılan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaretimizin sebebi, İnönü ilçemizde, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait eski bir camimiz var. Onun restorasyonunun bitirilmesi meselesi var. Bir de Mahmudiye ilçemizde de 2 adet, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Osmanlı eseri camimiz var. Onların restorasyonunun yapılması ve hizmete açılması konusu var. Bu TİGEM'in içindeki küçük cami, Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında yapılmış, özel bir cami. Bunların inşallah 2027 yılında hızlıca bitirilip hizmete açılması konusu var."

Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in uzun yıllardır termal turizme dair beklentileri olduğunu dile getirdi.

"Bunu bir nebze karşılayacak bir yatırım için tahsis verdik." diyen Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da yaparken Sayın Bakanımız çok destek oldu. İnşallah Kızılinler Mahallesi'nde bu proje gerçekleştikten sonra diğerleri de arkasından gelecek. Onun haricinde Frig Vadisi meselesi var. Bu, aslında sadece Eskişehir'in değil Kütahya ve Afyonkarahisar'ın da meselesi. Biz, buna biraz önem veriyoruz. Bu doğrultuda Bakanımızla orada bir tahsis ihalesine çıkılması ve küçük, butik bir otel yapılmasıyla ilgili..."

Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Onun yanında kafeteryalar, restoranlar... Oraya insanlar gittikleri zaman oturacakları, çay içecekleri, ailesiyle vakit geçirecekleri yerlerin yapılması... Balon turizmi ile ilgili de konuşmalar yaptık. Onunla ilgili belki bir deneme yapacağız. Oranın balon turizminde Kapadokya'da olduğu gibi, oradaki hava sirkülasyonunun buna uygun olup olmadığıyla ilgili çalışmalar yapacağız."

Nebi Hatipoğlu, bu bölgeye bir turizm ofisi kazandırmak istediklerini aktardı.

Bakan Ersoy'la görüşmelerinde bu meseleyi de ele aldıklarını ifade eden Hatipoğlu, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Hatipoğlu, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu yolla kamu zararına neden oldukları iddiasıyla, aralarında eski Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu bazı sanıkların yargılandığının anımsatılması üzerine, şöyle cevap verdi:

"Eskişehir'e yıllarca hizmet etmiş bir kişinin bu şekilde itham edilmesi, yargılanması tabii bizi de çok üzüyor. Ben, Yılmaz Büyükerşen'le ilgili şunu söylemiştim, 'Haksız kazanç anlamında, zaten doğal akışına aykırı şekilde bir mal edinimi söz konusu.' Zaten bunun için yargılanıyor. Ben bunu yalnızca bugün değil, 10-20 yıldır söylüyorum."

Nebi Hatipoğlu, Büyükerşen'in hayatı boyunca hiç ticaretle uğraşmadığını belirtti.

"Hep maaşlı çalışmış bir kişinin bunlara sahip olması hayatın doğal akışına aykırıdır." ifadelerine yer veren Hatipoğlu, "Mahkeme de bunu söylüyor zaten. Bunları iade etsin. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Üniversite çalışanlarının, üniversitede yıllarca çalışanlardan toplanan paralarla kuruldu bu vakıflar. Bu yatırımlar, onlarla yapıldı. Bu doğrultuda, bu 'hak' konusunda büyük bir haksızlık vardır. Bunun çözülmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Hatipoğlu, Odunpazarı ilçesindeki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nden elde edilen gelire ilişkin, şunları söyledi:

"EBB'nin internet sitesinde, kurulduğu günden beri milyonlarca kişinin bu müzeyi ziyaret ettiği söyleniyor. Biz, bugünki fiyatlarla çarptığımız zaman çok büyük rakamlar ortaya çıkıyor. EBB'nin internet sitesinde beyan ettiği kişi sayısıyla, bugün müzenin giriş fiyatını çarptığımız zaman çok büyük paralar ediyor. Bunu sorduğumuzda, 'Bu, öğrencilere burs olarak aktarılacak' denmişti. Ancak, biz hiçbir belediyenin bütçesinde bu geliri göremiyoruz. Ayrıca kaç kişiye burs verildi? Kaç para verildi? Bunu da göremiyoruz. Ayrıca bu müzeye gittiğimiz zaman verdikleri fiş konusunda da endişelerimiz var. O fişte de hiçbir şey yazmıyor."

"Bu doğrultuda, bugüne kadar bu müzeye giden kişi sayısı ve buradan elde edilen gelirin ve bu gelirin, Yılmaz Büyükerşen'in cebine mi gittiği veya belediye kaynaklarının içine mi girdiği... Oradan da öğrencilere burs verildiği... 'Amaç bu' deniyor. Kaç kişiye kaç paralık burs verildi? Bunun belediye tarafından açıklanması gerekiyor?" diyen Hatipoğlu, şunları bildirdi:

"Aksi takdirde burada çok büyük bir yolsuzluk vardır. Bu yolsuzluğun da üzerine gideceğiz. Ayrıca nasıl oluyor da belediye kaynaklarıyla, belediyenin imkanlarıyla yapılan bir müzenin, Yılmaz Büyükerşen'in şahsi malı olduğuna benim aklım ermiyor. Ayrıca bu para Yılmaz Büyükerşen'in şahsına gidiyorsa, orada çalışan güvenlik görevlisi, personel maaşlarını belediyeden alıyor. Şimdi hem belediye kendi kaynaklarıyla bu müzeyi yapacak hem de şu anda içinde çalışan güvenlik görevlisi, hostesi, yöneticisi maaşlarını belediyeden alacak ama gelirin tamamı Yılmaz Büyükerşen'e gidecek. Böyle bir şeyi bizim kabul etmemiz mümkün değil."

Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediyesine yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:

"O da 37 adet daire yapmış. Yani bunlar Eskişehir'in ihtiyaçlarını, depreme hazırlığını karşılayabilecek adetler kesinlikle değildir. Eskişehir, bir deprem kuşağındadır. Hızlıca kentsel dönüşümün başlaması gerekmektedir. Biliyorsunuz, seçim döneminde, benim başkan adaylığımda biz, EBB'nin 20 küsur yılda 20 adet, kentsel dönüşüm adına daire yaptığını paylaşmıştık. Bu da Türkiye çapında ses getirmişti.Bugün diğer ilçe belediyesine bakıyorsunuz, zaten bir tanesi hiçbir iş yapmıyor. Biri de yaptığını iddia ediyor ama büyük, şaşaalı açılışlar yapıyor ama 37 adet daire açıyor.

Yani 37 adet daireyi kalfalıktan müteahhitliğe geçmiş Erzurumlu abilerimiz var, her sene 50 daire yapıyorlar. Öyle büyük inşaat firmaları da değiller bunlar, kalfa, usta... Mahallede 30 daire yapıyor. Yani bugün 37 tane daireye açılış yapmaya insan utanır yani. Ben, utanırım.Hani 3 bin 700 tane açsan 'Tamam' diyeceğim. Ben de 'Helal olsun' diyeyim ama 37 daireye açılış yapmak falan komediden başka bir şey değildir. İşte, bunu insanlar görüyorlar, alkışlıyorlar. Neyi alkışlıyorlar? Onu da anlamış değilim. 37 adet daire..."

Hatipoğlu, Odunpazarı ilçesinin 426 bin civarında nüfusa sahip olduğunu dile getirdi.

Bu nüfusun Türkiye'deki 35 ilin nüfusundan daha büyük olduğunun altını çizen Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda ulaşımdan altyapıya, imar plansızlıklarından sosyal hizmetlere, temizlikten zabıtaya ve güvenlik hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmette zorlanıyorlar. Tabii biz bununla ilgili daha önceden de çalışmaları yapılmış. Bu ilçeyi 2'ye bölmek istiyorum. Bu ilçenin belli kısımlarını bölerek yeni bir ilçe belediyesi, yeni bir ilçe oluşturmak ve hizmetlerin daha güzel şekilde vatandaşlarımıza verilmesi gerekiyor. 'Bana oy verdin. Ben, sana hizmet ederim. Sen, bana oy vermedin. Sana hizmet etmem.' Bu hakkaniyetsizliği inşallah gidermek için belli çalışmaların içindeyiz. Olası bölünmeyle yerel vatandaşlarla daha güçlü temas kuracak belediye. Altyapı ve ulaşım yatırımları bölgenin gerçek ihtiyaçlarına göre planlanabilecek."

Nebi Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bizim amacımız, Odunpazarı'nda hemşehrilerimizin daha iyi hizmet almasını sağlamak. Odunpazarı, pilot olmak üzere. Belki Odunpazarı'nda bu çalışmayı yaparsak, vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda bir görürüz. Eğer bu Eskişehirli vatandaşlarımızın konforunu artırıyorsa aynı şekilde Tepebaşı'nda da buna gidebiliriz. Çünkü Tepebaşı da aşağı yukarı bu büyüklükte. Yani 35 ilden büyük ilçe olmaz ve bir ilçe belediyesi buralara hizmet edemez."

Hatipoğlu, Tepebaşı Belediyesine de eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:

"Sayıştay raporları da bir fecaat. Her türlü sıkıntılı işler var. Bunlarla ilgili konu artık, devletin kurumlarına intikal etmiş. 'Maaş ödeyemeyen bir belediye' konumuna geldi. Maaş ödeyemeyen bir belediyenin hizmet etmesi tartışılabilir mi? Odunpazarı Belediyesinde 1700 civarında personel çalışırken daha küçük belediyede 2 bin 500 personel çalışıyor. Bunun teknik olarak olabilirliği var mı? Odunpazarı Belediyesi 426 bin civarında kişiye, 1700 küsur kişiyle hizmet ediyor. Tepebaşı, 385 bin. Neredeyse yüzde 10-15 daha az insan yaşıyor. Orada yaklaşık 2 bin 500 kişinin çalıştığı söyleniyor. Şimdi bu belediyenin ayakta durma şansı var mı?"

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Sayıştay raporunda da gözüküyor, Tepebaşı Belediyesinin borcu, neredeyse EBB kadar. Öyle bir belediyenin EBB kadar borcu olamaz. Oluyorsa bir yanlışlık var demektir." diye konuştu.