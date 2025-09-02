AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Lösemi Hastası Rüzgar Kırgülü'nü Ziyaret Etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kendisiyle tanışmak isteyen 8 yaşındaki Rüzgar Kırgülü'nü ziyaret etti.

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada, lösemi hastası Kırgülü'nün tedavi sürecinde hastaneye gidişlerde taksi kullandığını, bu sırada taksilere karşı hayranlığının oluşması üzerine İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gittiğini aktardı.

Kırgülü'nü burada kendisiyle tanışmak istediğini ifade ettiğini kaydeden Çankırı, bunun üzerine Kırgülü'nü Buca ilçesindeki evinde ziyaret ettiğini belirtti.

Çankırı, şunları kaydetti:

"Ziyaret sırasında 'hangi milletvekiliyle tanışmak istersin?' diye sorduklarında adımı söylemiş. Bu isteğini duyduğumda çok duygulandım ve ona küçük bir sürpriz yapmak istedim. Rüzgar'ın evine gidip tanıştık, sohbet ettik, hayallerini dinledim. Onun gözlerindeki parıltı, enerjisi ve hayalleri bana umut verdi. Rüzgar'ın yoluna ışık, kalbine şifa, geleceğine mutluluk diliyorum."