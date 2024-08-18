Gördes'teki orman yangını sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Gördes'te yaşanan orman yangınının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin detayları aktaran Yenişehirlioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı köyünde meydana gelen orman yangını sonrasında, yaraların sarılması ve mağduriyetlerin süratle giderilmesi için devletin ilgili birimleriyle çalışmalar hızla devam ediyor. Yangının soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Bu çerçevede, 46 bina ve 66 bağımsız bölümde incelemeler yapılmış, 36 bina ve 52 bağımsız bölümün yangından etkilendiği belirlenmiştir. Bu binaların bazıları ağır hasar görmüş, yıkık ya da acil yıkılacak durumda tespit edilmiştir."

"Hemşehrilerimizin yanındayız "

Yangının meydana geldiği ilk andan itibaren hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yenişehirlioğlu, "Yangının meydana geldiği ilk andan itibaren sahada aktif olarak görev yapan, hasar tespit çalışmalarını koordine eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, daha önce yaşanan afetlerde olduğu gibi, bu süreçte de milletimizi yalnız bırakmayacak ve yaraların hızla sarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA