AK Parti'li Uygur: Çanakkale, zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, " Çanakkale, zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir. Zor anlarda yön gösteren bir ferasettir. 86 milyon her bir ferdinin; bu topraklardan, burada koyun koyuna yatan şehitlerimizden, ecdadımızın sergilediği eşsiz mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler vardır" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 'Kış Saha Buluşmaları' kapsamında bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Uygur, ilk olarak Bir Sofrada 'Destan' programında sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Programa, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, partililer ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "İmanın, inancın ve bin yıllık medeniyet birikimimizin hayata geçtiği bu topraklarda; şehadetin, fedakarlığın ve vakarın izinde aynı sofrada, aynı hissiyatta buluşuyoruz. Bugün burada; hafızası diri, iradesi güçlü, emanetine sadakatle sahip çıkan bir milletin şuuruyla bir aradayız. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek canlarını feda eden aziz şehitlerimizin her birini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum" dedi.

'BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ AYNI SOFRADA, AYNI BİLİNÇLE SÜRDÜRÜYORUZ'

Bir Sofrada 'Destan' programlarının Çanakkale'de 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Uygur, "Bugüne kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde; farklı toplumsal kesimlerle, farklı hikayelerle, aynı samimiyet ve aynı hassasiyetle bir araya geldik. Çünkü bu toprakların hamurunda sevgi var, hoşgörü var, cana kıymet veren kadim bir irfan var. İşte biz o irfandan beslenerek çıktık yola. Balıkesir'de Bir Sofrada 'Demokrasi' ile millet iradesinin vakarını temsil ettik. İstanbul'da Bir Sofrada 'Teşkilat' ile birlikte yol yürümenin bereketini paylaştık. Bursa'da Bir Sofrada 'Rumeli-Balkan' ile tarihimizin izini sürerken, kardeşliğimizin köklerini yeniden yeşerttik. Sivas'ta Bir Sofrada 'Canlar' ile inançların ve gönüllerin aynı sofrada buluşabildiğini gösterdik. Kırşehir'de Bir Sofrada 'Ahiler' ile emeğin, üretmenin ve paylaşmanın kıymetini hatırladık. Kahramanmaraş'ta Bir Sofrada 'İhya ve İnşa' ile yeniden ayağa kalkmanın, umudu diri tutmanın iradesini ortaya koyduk. İzmir'de Bir Sofrada 'İlle de Roman' ile gönülleri yan yana getirmenin, birlikte yaşama kültürünü güçlendirmenin değerini yaşadık. Şırnak'ta Bir Sofrada 'Şehr-i Nuh' ile kadim coğrafyamızın taşıdığı kardeşlik mirasını geleceğe bağladık. Konya'da Bir Sofrada 'Vuslat' ile hasretin muhabbete, buluşmanın hikmete dönüştüğü bir iklimi paylaştık. Bugün ise Çanakkale'de Bir Sofrada 'Destan' ile imanın iradeye, fedakarlığın kararlılığa dönüştüğü o büyük yürüyüşü aynı sofrada, aynı bilinçle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇANAKKALE ZOR ZAMANLARDA AYAĞA KALKMA KUDRETİDİR'

"Bizim medeniyetimizde sofra; gönüllerin buluştuğu, sözün kıymet kazandığı, istişarenin bereketle çoğaldığı bir mekandır" diyen Uygur, "Programlarımızda; sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla aynı masa etrafında buluştuk. Her sofrada, sahadan gelen her sözü dinledik, her talebi not aldık, milletimizin sesini siyasetin merkezine taşıdık. Buluşmalarımız; AK Parti'nin milletle kurduğu sahici bağın, ortak aklın ve istişarenin en berrak tezahürlerinden biri oldu. Tıpkı o sofralarımız gibi Çanakkale'de kurulan bu sofra da dünden gelen hatırayı, bugünün mesuliyetini yarının yoluna aynı bilinçle bağlıyor. Çanakkale zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir. Zor anlarda yön gösteren bir ferasettir. 86 milyon her bir ferdinin; bu topraklardan, burada koyun koyuna yatan şehitlerimizden, ecdadımızın sergilediği eşsiz mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler vardır" dedi.

'AYNI KARARLILIKLA YOL ALIYORUZ'

Uygur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bigalı Mehmet Çavuş'un asaleti, Ezineli Yahya Çavuş'un cesareti, Havranlı Seyit Onbaşı'nın imanı ve gücü bu milletin karakterinde yaşamaya devam ediyor. 15 Temmuz gecesi; milletimizin sergilediği duruş da aynı ruhun bugüne taşınmış halidir. Gençlerimizin Çanakkale'de destan yazan kahramanlarımızın izinde ülkelerinin ve milletlerinin istiklali için yeni destanlar yazacağına yürekten inanıyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda aynı inançla, aynı kararlılıkla yol alıyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla bugünü güçlü kılıyor, yarını sağlam bir iradeyle inşa ediyoruz. Bir Sofrada kurduğumuz her masa; birliğimizi büyüten, kardeşliğimizi pekiştiren, milletle aramızdaki bağı kuvvetlendiren bir gönül köprüsüdür. Programımızın; ortak hafızamıza, istişare kültürümüze, geleceğe olan inancımıza güç katmasını temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından Uygur, STK temsilcilerinin taleplerini dinledi.