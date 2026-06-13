AK Partili Usta: Aynı İsimlere 'Hain' Diyenler, 2023'te Masada Onları Cumhurbaşkanı Yardımcısı İlan Etmişti

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, "2023'te masalar kurdular. Cumhurbaşkanı diye ilan ettiler. Yanına da şu an hapiste olan Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı koyup bunlar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye hepsi seçim akşamı 'Kazandık, kazandık' diye tiyatrolar yaptılar. Şimdi ne diyorlar? Aynı isimler hain diyorlar" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, partisinin Yalova İl Başkanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, ilçe ve belediye başkanları da katıldı. Burada konuşan Usta, CHP'de son dönemde yaşanan gelişmelere değindi. CHP'deki mutlak butlan karar sonrası yaşananlara ilişkin Usta, "Bir ana muhalefetle karşı karşıyayız. Kendilerini bu ülkenin kurucu iradesi olarak hala her şeyin üstünde gören, ancak kendi içindeki siyasi çekişmeleri, kavgaları, hırsızlıkları, yolsuzlukları bitmemiş bu ülkeye hizmet etmeyi değil, bu ülkenin ağababası olarak ülkedeki kaynakları sömürmeyi bilmiş bir ana muhalefet partisiyle karşı karşıyayız. İşte iki farkı ortaya koyuyorum. Bir tarafta yirmi beş yıl boyunca yeni kurulmuş bir partiyken iktidara gelmiş ve yirmi beş yıldır bu mücadeleyle birlikte yirmi dört yıldır iktidarda kalmış ve bu ülke için canını ortaya koymuş bir dava hareketi, bir tarafta da 'Ben zaten kurucu iradeyim, beni kimse gönderemez' diye her şeyi çantada keklikte bilip, kendi seçmenine dahi anlamaz bilmez muamelesi yaparak 'Hırsızlık da yapsam, ahlaksızlık da yapsam, yolsuzluk da yapsam, bu millet beni görmez' anlayışıyla üste çıkmaya çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. 2023'te masalar kurdular. Cumhurbaşkanı diye ilan ettiler. Yanına da şu an hapiste olan Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı koyup bunlar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye hepsi seçim akşamı 'Kazandık, kazandık' diye tiyatrolar yaptılar. Şimdi ne diyorlar? Aynı isimler hain diyorlar. Böyle bir siyasi anlayıştan bu ülkeye bir hayır çıkar mı? Kendi partisindeki insanları bir günde harcayan bir birbirlerine hain ilan eden. Kendi genel merkezlerini yakıp, yıkan, parçalayan orayı savaş alanına çeviren bir anlayıştan bu ülkeye bir hizmet bekleyebilir miyiz? Soruyorum bunu. Kendi tabanına da soruyorum, kendi seçmenine de soruyorum. Meclisi karıştırmaya uğraşıyorlar. Fırsat bulsalar meclisi de yakıp yıkıp, emin olun orayı da savaş alanına çevirme derdindeler. Ama biz bu ülkede bu ülkede yeni bir anlayışın kurucusu ve tesis edicisi olarak hiçbir vatandaşımızın burnunun dahi kanamasına müsaade etmeden onları kendi kavgalarının içerisinde kendi ortamlarına itmeyi başarıyoruz" diye konuştu.

'FETÖ'CÜLERLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK KENDİ VARLIKLARINI SÜRDÜRME ÇABASINDA OLAN BİR ANLAYIŞLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Muhalefeti eleştiren Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Biz izliyoruz. Maalesef izliyoruz. Çok kötü manzaralar görüyoruz. ve bu durum Türkiye siyaseti için hiç de güzel ve doğru bir şey değil. Burada kirlenen sadece CHP değil, CHP'nin kavgası değil bakın. Aslında yapmaya çalıştıkları şey siyaseti de kirletmek ve kötülemektir. Bizim başta söylediğim bir davamız, bir derdimiz var, bir hedefimiz var dedik. Biz erdemli insanlarla, ahlaklı insanlarla çalışarak, üreterek, hizmet ederek bu ülkede varlığımızı sürdürme çabasındayken birileri kavga, kaos dışarıdan ümit bekleyerek, dışarıdan destek bekleyerek yeri geldiğinde FETÖ'cülerle iş birliği yaparak, terör örgütleriyle iş birliği yaparak kendi varlıklarını sürdürme çabasında olan bir anlayışla mücadele ediyoruz. Bu ülkeyi bir kaosun içine sürüklemeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

'HAİN KEMAL DİYE ANONS ETTİRDİKLERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU, BUNLARIN UMUDU DEĞİL MİYDİ?'

Toplantı öncesi konuşan AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ise şunları söyledi:

"Her zaman demokrasiden dem vuruyorlar. ya arkadaş bu bugün yerden yere vurdukları, hain Kemal diye anons ettirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu bunların umudu değil miydi? Şimdi bunların üstüne CHP'de bir de yeni bir ince yorum ortaya çıktı; ne orası, ne burası üçüncü bir ülke kaybederek olmaz diye bazı tanımlamalar, bazı laflar veriyorlar. Onun karşısında da Özel'de cevap veriyor. Hani siz bizim partimize yat yetiştiriyordunuz? Hani sizin demokrasi anlayışınız Muharrem İnce'ye de imza toplanmıştı. Sizler görevde değil miydiniz? O koltuklar gidince mi bunun farkına varırsınız diyor. Arkadaşlar saygıdeğer büyüklerim, saygıdeğer teşkilatım, muhalefetin en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Muhalefetin en büyük sorunu lider yok. Bakınız bizler Yalova'da farklı bir kültürü temsil ediyoruz. Farklı konjonktürel farklılıklarımız var. Farklı ritimlerimiz var. Ama Yalova'da bizler 2023'te birinci parti olduk. İnşallah genel seçimlerde yine birinci parti olup en iyi seçimi Yalova'dan çıkaracağız inşallah. ve bunun sonunda da Allah nasip ederse Yalova'mıza bir de kırmızı plaka isteyeceğiz genel merkezimizden. İşte biz bundan dolayı durmuyoruz, sahadayız. Teşkilat başkanlığımızın Ankara'da aldığı kararlara onların sokaktaki mobil hızına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Oluşturacağımız çalışma gruplarımız da önümüzdeki haftalarda sağlayacağımız geniş kitlelere ulaşma emeklerimizle, çalışmalarımızla yerel seçimde emanet ettiğimiz yerleri sizlerle beraber tekrar alıp Yalova'mızı refaha kavuşturacağız,"

Açılış konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı