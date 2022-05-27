AK Parti'li Ünal: Dezenformasyonu, 'kamu barışını tehdit eden suçlar' kapsamına aldık - Haberler

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Dezenformasyonu suçunu, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkını kısıtlamayacak şekilde, basın özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) 'kamu barışını tehdit eden suçlar' kısmına aldık" dedi.

Mahir Ünal, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulun ve basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ayrıntılarını anlattı.

Ünal, Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası'ndan alınan bazı düzenlemeleri de yine teklife koyduklarını hatırlatarak, sosyal ağlarda kişilerin can mal güvenliğini tehlikeye sokan içeriklere ilişkin talep gerekmeksizin, yetkili kolluk kurumlarına bilgi verilmesinin düzenlendiğini vurgulayarak, "Sosyal ağ sağlayıcılara, kamu güvenliği ve kamu sağlığına ilişkin olağanüstü durumlarda kriz planı oluşturma zorunluluğu getirildi. Müstehcenlik, fuhuş, çocuğun cinsel istismarı ve benzeri suçlara ilişkin olarak kurum başkanı tarafından yapılan resen 'erişim engelleme' kapsamına, biz Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ve personeline ilişkin bilgi ve belgelerin ifşasını da yine dahil ettik. Yine daha önce düzenlenmeyen bu 'şebekeler üstü hizmetler' olarak isimlendirdiğimiz; WhatsApp, Telegram, Bip gibi erişim sağlayıcıları birliğine ilişkin hükümler de düzenlendi. Elektronik haberleşmeye ilişkin de bunları elektronik haberleşme kanunu kapsamına aldık ve söz konusu hizmetlerin diğer işletmeciler gibi yani Turkcell, Türk Telekom gibi hizmet verebilmek için kurum tarafından yetkilendirilmesi öngörüldü. Yetkisiz hizmet sunumu halinde idari para cezası ve bant daraltma yaptırımları düzenlendi. Dezenformasyonu suçunu, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkını kısıtlamayacak şekilde, basın özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde TCK'da 'kamu barışını tehdit eden suçlar' kısmına aldık" dedi.