AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş: 'Tayyip Erdoğan devam etmek isteriz'

Kırşehir'de parti teşkilatını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu seçim Final Seçimim' sözlerini değerlendirdi. Elitaş, "Millet isterse ki 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" dedi.

AK Parti Seçim Bürosunda partililerine hitap eden AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Siyasetten nasıl devam edileceği konusu halkın gönüllerinin işidir. Biz birlikte 23 yıldır beraber çalıştığımız, yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğumuz bir ustadan öğrendiğimiz siyaseti vatandaşla kucaklaşan vatandaşın gönlüne girmeyi olağanüstü şekilde bilen belki dünya tarihinde olmayan her girdiği seçimi kazanan bir liderle beraber olmak bizim için çok büyük bir şeref. Cumhuriyet tarihi, Cumhurbaşkanımızın başarılarını herhalde altın harflerle yazacak. Şu anda; Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Anayasa gereği 3'üncü kere aday olması mümkün değil. Ama millet isterse ki 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" dedi.

"Siyaset nezaket işidir"

Siyasetin vefa ve nezaket işi olduğunu açıklayan Elitaş, "Siyaset nezaket işidir. Siyaset, sadakat işidir. Siyaset vefa işidir. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de çok şey değişti. Türkiye üzerine hesap yapanlar, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, kalkınmasının bulunduğu coğrafyada önce bölge lideri, dünya ülkesi olmak için yapılan gayretlerin önüne engel olmaya çalışanlar FETÖ kılıklı büyük devletler destekli 15 Temmuz hain darbe girişimini ortaya çıkardılar. 7 Ağustos Yenikapı toplantısından sonra Türkiye'de bir ülke ve karşı bir ittifak oluştu. Liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ülkücü hareketin lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği 8 yıla yakın bir zamandır bir kardeş, bir vatan sevdalısı iki liderin birlikteliği Türkiye'ye örnek olduğu gibi dünyaya da örnek oldu. O günden bu tarafa hiçbir yaşam içinde bulunmadan hiçbir koltuk sevdasında gayret göstermeden iki liderin sadece Türkiye meselesinin büyütüldüğü sadece Türkiye'nin menfaati nedir? Onunla birlikte hareket ettiğinin dünyaya örnek gösterilecek bir yol arkadaşlığını, bir dava arkadaşlığının göstergesidir" diye konuştu.

"Mustafa amca Tayyip dedeyi ara"

Kırşehir ziyaretlerine AK Parti seçim bürosu ziyaretiyle başlayan Elitaş, ortaokul öğrencisi Emir Kayra Ata adlı öğrencinin 'Beni Tayyip dedeyle görüştür' talebine kayıtsız kalmadı. Bir süre telefonla ulaşmaya çalıştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da olduğunu açıklayan Elitaş, çocuğa, "Kırşehir'e bir dahaki gelişimde seni Tayyip dedeyle canlı bağlayıp görüştürelim" sözü verdi. Elitaş, programına esnaf ziyaretiyle devam etti. - KIRŞEHİR