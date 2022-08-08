AK Parti'li Çelik: Siyasete müdahale eden askeri vesayet mekanizması istiyorlar

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına yönelik eleştirilerle ilgili, "Arzu ettikleri şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir askeri vesayet mekanizması istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili, "Bunlarla amaçlanan şeyin ne olduğunu biliyoruz ve hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğimizi, canlarımıza yapılan saldırıların hepimize yapılan saldırılar olarak adlandırılması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bu dönemlerde çeşitli kesimlere dönük olarak provokasyonlar beklentisiyle ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Fakat emniyet teşkilatı, adliyemiz görevinin başındadır. Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımız arasında nifak çıkarmak isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içinde verilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün cemevini ziyaret edecek, orada hep beraber kardeşlik sofrası etrafında lokmalar paylaşılacak" dedi.

Bugünkü MKYK toplantısında tarım konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirten Çelik, açıklamasının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın '900 bin Suriyeli oy kullanması için vatandaş yapıldı' iddiası ve bunun resmi verilerle çürütüldüğüyle ilgili değerlendirilmesinin sorulması üzerine, "Dünyanın her tarafında göç politikası eleştirilebilir ama ırkçı bir kışkırtma içinde bulunmak farklı bir şeydir. Her gün kışkırtmaya yönelik yeni bir bilginin yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Bu Türk milletinin, toplumumuzun çıkarlarının korunması anlamına gelmiyor. Türk milletinin çıkarlarının koruması bu tür kışkırtıcılıklarla olmaz. Göçün başladığı noktaya bakarsak; bu şekilde yaklaşım olmasaydı, Türk sınırında katliam olacaktı. Türkiye'nin bir göç politikası vardır. Bu politikayı da kurumlarıyla birlikte uygulamaktadır. Göç meselesi bunların zannettiği gibi başıboş bir mesele değildir. Türkiye'nin ülkede misafir ettiği Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye döndürmeyle ilgili bir politikası vardır. Bu süreç devam ederken bu meseleyi sağduyuyla, göç politikasıyla yönetebilecek durumdayız ve yönetiyoruz. Siyasetçilerin ağzından 'iç savaş' gibi lafların çıkması sorumsuzcadır. Bu laflar milletimizin, devletimizin iyiliğine değildir" dedi.