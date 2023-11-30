AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yalçın, Bahadır Yenişehirlioğlu'nu ziyaret etti

AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yalçın, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ak Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yalçın, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere önceki gün Ankara'ya giden AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yalçın ile birlikte bugün de temaslarını sürdürdü. Bu çerçevede AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nu ziyaret eden Kula heyeti, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarıyla ilgili Yenişehirlioğlu ile görüş alışverişinde bulundu. Başkan Aşkın, Yenişehirlioğlu'nun fotoğrafının yer aldığı dokuma el halısını Yenişehirlioğlu'na hediye ederek misafirperverliği için teşekkür etti.

AK Parti'nin bir seçimden daha büyük bir zaferle ayrılması için gereken tüm çalışmaların titizlikle devam ettiğini dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise ziyarette bulunan partililere teşekkür etti. - MANİSA