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AK Parti Kemer İlçe Başkanlığına Uğur Ozan Gazioğlu yeniden seçildi

AK Parti Kemer İlçe Başkanlığına Uğur Ozan Gazioğlu yeniden seçildi
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Menderes Türel, Türkiye'nin ateş çemberinin içinde olduğunu belirterek "Ülkeyi en güvenli limanlara taşıyacak lider Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Menderes Türel, Türkiye'nin ateş çemberinin içinde olduğunu belirterek "Ülkeyi en güvenli limanlara taşıyacak lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan ve AK Parti Türkiye'de geleceğimizin sigortasıdır." dedi.

Türel, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Kemer İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partisinin kongrelerinin yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, tazelenme, yenilenme süreçlerini ifade ettiğini söyledi.

Kongrenin tanıtımı için "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" mottosu kullanıldığını aktaran Türel, "AK Parti olduğunda icraattan bahsedebiliyoruz, AK Parti eser siyasetinin öncelikli partisi. Yerel yönetimlerde AK Parti'nin olmadığı dönemlerde bir hizmetsizlik süreci yaşanıyor." dedi.

AK Parti'nin geleceğin de partisi olduğunu ifade eden Türel, "Güneyimizde savaş, kuzeyimizde savaş, Allah muhafaza inşallah İran'a da sıçramaz savaş, çıkarsa doğumuzda da savaş başlayacak. Bu ateş çemberinin içinde ülkeyi en güvenli limanlara taşıyacak lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan ve AK Parti Türkiye'de geleceğimizin sigortasıdır. Çocuklarımıza daha güvenli bir ülke bırakmak için bu davaya ölünceye kadar hizmet etmek zorundayız." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş da AK Parti'nin ülkeye devasa yatırımlar yaptığını, her daim millete hizmet ettiğini söyledi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek Antalya'nın hizmetten yoksun kaldığını belirtti.

Tek listenin yer aldığı kongrede, mevcut başkan Uğur Ozan Gazioğlu tekrar göreve getirildi.

Kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Milletvekili Atay Uslu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika

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