AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhuriyet'in 100. Yıldönümünü Kutladı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Atalarımızdan miras aldığımız Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında ifadelere yer verdi:

"Tarihimizin en değerli günlerinden birini yaşıyoruz. Bugün büyük bir mutluluk ve gururla.; insandan, çoğulculuktan, hak ve hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana olan Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünü kutluyoruz. Savaşlar ve işgaller görmüş ülkemizin güzel topraklarına bir bahar gibi gelen Cumhuriyet, elbette kolay tesis edilmemiştir. Halkın iradesi ve idaresinden yana olan bu rejim için çok sancılı süreçlerden geçilmiştir. Yokluk ve türlü zorluklar içindeki ülkemizin insanlarının yorgunluğunu gören, vatandaşların bağımsızlığa ve özgürlüğe olan ihtiyacını bilen ve önemseyen bir deha önce Meclis'i kurmuş ve "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" demiştir. Cumhuriyet kolay kurulmamıştır elbet, ancak gelişiyle de yorgun bir ülkenin üzerinden tüm karanlığı, tüm umutsuzluğu da olanca gücüyle silmiş süpürmüştür. Çağdaş ve demokratik bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet ile birlikte ülkemize de yeni bir ufuk açılmış; bilim, eğitim, sanayi başta olmak üzere sayısız alanda kalkınma ve aydınlanma başlamıştır. Kadın erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, laik bir devlet anlayışı, hukukun üstünlüğü gibi kavramlarla tanışmıştır halkımız. Cumhuriyet de bu değil midir zaten? Akıl, bilim, sanat, bağımsızlık, özgürlük, hak, hukuk ve eşitlikten yana, kısaca insan ve insana dair ne varsa ondan yana olan değil midir Cumhuriyet?

Bu duygu ve düşüncelerle ilkelerinden asla şaşmayacağımız, eşsiz bir miras olarak aldığımız ve çocuklarımıza emanet edeceğimiz Cumhuriyet'imizin 100. Yıldönümünü kutluyor; devrimleri ve dehası ile bize bu ufku açan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'in tesisi ve ilerlemesinde emeği bulunan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ