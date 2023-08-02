AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlk olarak merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyü Pirinçlik Mahallesi'ne giden Şahin, köylülerle sohbet etti, taleplerini dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Salmanlar, Demirciler, Şenler, Sipahiler ve Karaağaç köylerine giderek vatandaşlarla buluşan Şahin'e, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclis üyeleri ile AK Parti il ve merkez ilçe yöneticileri eşlik etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, mazbatasını YÖK Başkanı Özvar'dan aldı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Kırışık, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törenle YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan mazbatasını aldı.

Mazbatasını YÖK Başkanı Özvar'dan alan Kırışık, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda bu görevi bize layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi başta olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar beyefendi ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özvar da Kırışık'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Başkent EDAŞ, Karabük'te kesintisiz elektrik için yatırımlarını sürdürüyor

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), Karabük'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Karabük'te yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Karabük'te hizmet verdiği 1752 trafo ve 7764 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca kentte 1222 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Karabük'te hizmet verdiği 177 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 36 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 447 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 18 elektrik panosu ile 11 trafo ve 1 dağıtım merkezi montajı da tamamlandı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, "www.baskentedas.com.tr", "Başkent 186 Mobil Uygulaması", "0(312) 186 00 00" numaralı whatsApp ihbar hattı ve "186" numaralı müşteri hattından müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.