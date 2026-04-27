AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenciler ile hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Tedavileri süren Zişan Çetin, Mustafa Arslan, Aysima Güven ve Fatma İkra Çam ile Almila Ağaoğlu'nun aileleriyle görüşen Ercan, yetkililerden sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ercan, hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Şuranur Sevgi Kazıcı, Furkan Sancak Balal, Zeynep Kılıç, Kerem Erdem Güngör, Bayram Nabi Şişik, Yusuf Tarık Gül, Belinay Nur Boyraz'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Ercan, toplumun tüm kesimini derinden yaralayan ve yüreklerde onulmaz izler bırakan elim hadisenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Hastane ve taziye ziyaretlerinde çocukların ve ailelerinin yaşadığı tarifsiz yıkıma bizzat şahitlik ettiklerini anlatan Ercan, şöyle devam etti:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, sadece münferit bir olay şeklinde tanımlanamaz, aksine bu durum, toplumsal huzurumuzu ve en kıymetli varlığımız olan evlatlarımızı hedef alan çok boyutlu bir soruna işaret etmektedir. Tam da bu sebeple şunun altını özellikle çizmek isterim ki, evlatlarımızın canı üzerinden yapılacak bir siyaset yoktur ve suçun siyaseti olmaz. Bu mesele, tüm siyasi görüşlerin ve ideolojik ayrışmaların çok ötesinde, doğrudan devletimizin ve milletimizin ortak beka meselesidir."

Tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Ercan, " Yaşanılan bu acılara sebep olan her detay, sosyal çevreden dijital mecralara, güvenlik açıklarından psikolojik etkenlere kadar büyük bir titizlikle incelenecek ve bu sarmalı durduracak gerekli tüm adımlar tavizsiz bir şekilde hükümetimiz ve devletimiz tarafından atılacaktır." dedi.

Eğitim yuvalarının güvenliğinin en üst seviyeye çıkarıldığını vurgulayan Ercan, şunları anlattı:

"Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ivedilikle bu konuda yapılması gereken her çalışmayı kararlılıkla yürütmektedir. Tüm kurumlarımızı bu büyük seferberliğin birer parçası haline getirerek bizler de sorumluluğumuzun farkında olarak üzerimize ne düşüyorsa gereken adımları kesinlikle atacağız. Bundan her birinizin şüphesi olmasın. Bu büyük sorunun aslında sadece devletimiz ve milletimizle sınırlı olmadığını bu sorunun uluslararası platformlarda gerçekleşen bir sorun olduğunun da farkındayız. Son kabine toplantısında eğitim yuvalarının güvenliği en üst seviyede bir devlet önceliği olarak ilan edildiğini hatırlatan Ercan, Milli Eğitim Bakanlığınca X-ray cihazlarından tüm teknik güvenlik sistemlerine kadar her türlü koruyucu tedbiri hızla hayata geçirildiğini söyledi."

Konuyla ilgili TBMM çatısı altında araştırma komisyonu kurulduğunu dile getiren Ercan, "Ayrıca İçişleri Bakanlığımız aracılığıyla; okul çevrelerindeki riskli alanların denetimi çok daha sıkılaştırılmış "Okul Kolluk Görevlisi" sisteminin en etkin şekilde işletilmesi için tüm çalışmalar başlatılmıştır. Adalet mekanizmamız ise suça sürüklenen çocuklarla ilgili hukuki süreçleri ve caydırıcı düzenlemeleri, toplum vicdanını teskin edecek bir hassasiyetle takip etmektedir." diye konuştu.

Sosyal medya düzenlemesine değinen Ercan, "Son olarak Meclisimizden geçirdiğimiz yeni sosyal medya düzenlemesiyle de evlatlarımızı teknolojinin ve sosyal medya platformlarının karanlık yüzünden koruyacak yasal güvenceleri hayata geçiriyor, dijital dünyayı çocuklarımız için kontrollü ve güvenli bir zemine oturtuyoruz." diye konuştu.

Ercan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Evlatlarımızın ahlaki ve sosyal kimliğinin oluştuğu ilk ve en büyük mecra aile ocağıdır. Çocuk, anne ve babasının kucağında ilk eğitimini almaya başlar, karakteri bu temelin üzerine inşa edilir. Bu sebeple aile ve okul, birbirine sıkı sıkıya kenetli birer zincirin halkaları gibidir. Günümüzün çok uyaranlı dünyasında, dijital mecralardan sosyal çevreye kadar çocuklarımızı kuşatan sinsi tehlikelere karşı ailelerimize düşen sorumluluk artık eskisinden çok daha hayatidir. Kontrolsüz teknoloji kullanımı ve sosyal medyadaki şiddet içerikleri, maalesef evlatlarımızın zihinlerini zehirleyebilmektedir. Çocuklarımızla kuracağımız sağlıklı iletişim, onların dünyasındaki değişimleri fark edebilmemizi sağlayacak en güçlü kalkandır."