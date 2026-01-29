AK Parti İzmir İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı düzenledi

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından 2025 yılında yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

İl başkanlığındaki toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin 2025 yılında ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi.

Kasapoğlu, AK Parti İzmir'in üye sayısını artırmada ilk 3 il arasında bulunduğunu ifade ederek, hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Vatandaşların daha konforlu bir kenti hak ettiğini belirten Kasapoğlu, "İki günümüz birbirine eşit olmayacak. Boş geçirecek bir saniyemiz dahi yok. Bu şehir lokomotif bir şehir. Bu şehirde yerel yönetimin zaafları yüzünden vizyon, koordinasyon ve plan eksikliği ve yönetilememe sorunu var. İzmir'in her alanında hükümet olarak adımlarımız var. Bu şehre dair ne gerekiyorsa o adımları atacağız." dedi.

Kasapoğlu, şehrin pozitif gündeme ihtiyacı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tüm şehirdeki yatırımlarla ilgili yerel yönetim, yer gösterme noktasında zaman zaman sorunlar çıkarıyor. İzmir'de 16 bin yurt kapasitesi varken, şimdi bu kapasite 46 bine çıkarıldı. Bu kapasite, tüm başvuruları kabul ediyor. Şehirde kronikleşmiş sorunlar var. Bu konuda bakanlıklar ve kurumlar başta olmak üzere tüm milletvekilleri ve teşkilat olarak İzmir'imizin yanındayız. Belediyelerden daha somut ve planlı yaklaşımlar bekliyoruz."

CHP belediyeciliğinin şehri susuzluğa mahkum ettiğini söyleyen Kasapoğlu, su yatırımlarıyla ilgili hükümetin çalışmalarını anlattı.

Kasapoğlu, İzmir'in üç bardak suyundan birinin barajdan çıktığında kaybolduğunu ifade ederek, "Bu, bir Tahtalı Barajı'nın her yıl heba olması demek. Bu sene 0,17'ye kadar düştü seviye. Son günlerde yağmur yağıyor ama 2,55'te şu an. Bu işler söylemle, ideolojik kisvelerle yapılacak işler değil. Bu işler ağustos böceği gibi çözülemez, karıncalar gibi çalışıp, arılar gibi üretmeniz lazım." diye konuştu.

Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin mazeret belediyeciliği yaptığını, İzmir Körfezi'ndeki sorunlarla vatandaşın kokuya, kirliliğe mahkum edildiğini sözlerine ekledi.

Çevre yolu için "ÇED olumlu" kararı

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da kentteki ikinci çevre yolunun 41 kilometre uzunluğunda, 37,5 metre genişliğinde, 3 gidiş-3 geliş şeritli olarak planlandığını söyledi.

Güzergah boyunca 10 farklı seviyeli kavşak, 86 viyadük ve köprü ile kavşaklara entegre 12 tünelin de bulunduğunu aktaran Saygılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının proje için "ÇED olumlu" kararı verdiğini anlattı.

Saygılı bu projenin bütçesinin 2027 yılı yatırım programına dahil edileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Konak Tüneli'ni tüm engellemelere rağmen hayata geçirdik. Sabuncubeli Tüneli ile İzmir'i Manisa'ya bağladık. İzmir-İstanbul Otoyolu'nu inşa ederek, 8,5 saat süren yolculuğu 3,5 saate indirdik. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, neredeyse 10 yıldır Buca Onat Tüneli'ni neden bitiremiyor? Söz verilen battı-çıktılar nerede? Metrobüs deniyor ama otobüslerin gideceği yol bile yok. Deniz taksi denildi, ortada ne tekne var ne hizmet."

Saygılı, kamuoyunda "Basmane çukuru" olarak anılan ve çözümlenemeyen hukuki sorunlar nedeniyle yıllardır atıl durumda kalan araziyle ilgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Büyükşehir Belediyesi arasında niyet protokolünün imzalandığını aktararak, "Basmane arsasının yüzde 30 belediyeye, yüzde 70 yükleniciye ait olacak. Belediyeye ait kısmında konser, sergi, kültür faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşaat yapılması noktasında anlaşılmıştır. Tugay'ın yaptığı iyi niyet çabalarıyla TMSF'nin de iyi niyetiyle, Cumhurbaşkanımızın da oluru ile bu noktaya gelindi ve bu iş bitiyor." ifadelerini kullandı.