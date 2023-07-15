AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Darbe girişimlerine yeltenenlere 15 Temmuz ders olsun

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, darbe girişimlerine karşı milletin iradesinin önünde durulamayacağını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hiçbir güç bu milletin iradesinin önünde bundan sonra da yer alamayacak. Darbe girişimlerine yeltenenlere 15 Temmuz ders olsun." dedi.

Kabaktepe, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kabaktepe, 15 Temmuz'da milletin iradesine ve demokrasiye karşı hain bir darbe girişimi yaşandığını söyledi.

FETÖ'nün bileşenleriyle beraber Türkiye'yi sürüklemek istediği uçurumdan şehitlerin, gazilerin ve milyonların cesaretiyle kurtulduklarını dile getiren Kabaktepe, "Tüm bu yapılmak istenilen kötülüklere karşı tekrar milletimiz kendi iradesini hakim kılarak bu darbeyi püskürtmüş oldu." diye konuştu.

"Bu ülkeye karşı yapılan bir saldırıdır"

Milletin binlerce yıldır dünya sahnesinde ve Anadolu coğrafyasında gösterdiği birliktelik ile beraberliği bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceğinin altını çizen Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Bu kadar yıl geçmesine rağmen darbeye darbe diyememeyi anlayamadığımızı söylüyorum. Darbenin faillerini, terörist olarak niteleyemeyenleri anlayamadığımı ifade etmek istiyorum. 'Darbeydi ama örtüktü, kontrollüydü' diyenleri anlayamadığımızı ifade etmek istiyorum. Açık şekilde, net bir şekilde bu bir darbedir. Milletin iradesine, devletimizin birliğine karşı hain bir terör örgütünün, FETÖ'nün planladığı bir darbe hareketidir. 'Biz amasız ve fakatsız, iktidarda kim olursa olsun, hükümet kim olursa olsun darbenin de terörün de terör örgütlerinin de karşısındayız' diyebilme cesaretini göstermelerini bugün tekrar buradan çağrı yaparak da istiyoruz. Çünkü bunun 'aması', 'fakatı' olmaz. Bu ülkeye karşı yapılan bir saldırıdır. Millete karşı yapılan bir saldırıdır. Bugün sizin iktidarda olmadığınız ya da olduğunuza göre fikirlerinizi beyan ederseniz bu millete karşı yaptığınız en büyük ihanet olur."

2023 seçimlerinde de bunu gördüklerini anlatan Kabaktepe, "FETÖ'cü hain terör örgütlerine birtakım zemin açmak isteyenler, onların sözlerini Türkiye'ye duyurmak isteyenler, şehit ettikleri 252 kardeşimizi, binlerce gazimizi yok sayan, milletin emanetiyle millete kurşun sıkanları neredeyse masum insanlar gibi göstermeye çalışan süreçleri de kınadığımızı, anlayamadığımızı ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kabaktepe, "Darbeye karşı çıkacak cesaretiniz yoksa karşı çıkanların arkasında en azından durma cesaretiniz olsun. Terör örgütüne, FETÖ'ye, FETÖ diyecek cesaretiniz yoksa FETÖ'ye terör örgütü diyenlerin arkasında gizlenme cesaretini gösterin diyorum." ifadelerini kullandı.

"Bayrak, 85 milyonun bayrağıdır."

"85 milyon olarak beraberiz." diyen Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bayrak, 85 milyonun bayrağıdır. Anadolu, 85 milyonun sahip olduğu coğrafyanın adıdır. Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun devletidir. Hiçbir güç bu milletin iradesinin önünde bundan sonra da yer alamayacak. Darbe girişimlerine yeltenenlere 15 Temmuz ders olsun. Bundan sonra gizli ya da açık Türkiye'de milletin iradesine karşı durma cesaretini gösteremeyeceklerini anlamışlardır diye umut ediyorum."