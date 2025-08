AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de Başladı

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının gençlere yönelik düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın ikincisi Kocaeli'de başladı.

Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, gazetecilere, geçen yıl da buna benzer kamp düzenlediklerini belirterek, sadece gençlere yönelik değil, AK Parti teşkilatlarına yönelik verdikleri insan hakları eğitimlerinin bir parçası olarak bunu yaptıklarını söyledi.

Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak dünyanın altüst olduğu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığı, birçok demokratik kazanımların elde edildiği fakat gelecekteki karmaşık dönemde insan hakları meselesinin dünyada nasıl tartışılacağı, hangi gündemlerin öncelikli olacağı, Türkiye'nin bunlara nasıl uyum sağlayacağı, Suriye, Filistin, Gazze gibi bölgelerde insan hakları ihlallerinin neler olduğu gibi meselelerin hepsini tek tek ele aldıklarını anlatarak, "Burada hem partimizden çeşitli yetkililer hem de çeşitli akademisyenler bu programlarda gençlerimizle buluşuyorlar. Bu program sadece eğitim kampı değil, teşkilatlarımızın, gençlerimizin birbirlerini tanıyacakları, birbirleriyle yakın ilişkiye geçecekleri, o motivasyonu kazanacakları kamp olarak da düzenliyoruz." diye konuştu.

Diriliş Kampı Tesisleri'nin geniş alana sahip olduğunu ve çeşitli spor etkinliklerini yapma imkanı sunduğunu aktaran Yalçın, eğitimlerin içeriği ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

"Sağlıklı bir tartışma ortamında gençlerle istişare ediyoruz"

Yalçın, genelde gençlerin soru sorduğunu, konuşmacıların da o soruları cevapladığını, gençlerin dünyanın "krizli meseleleri" ile yakından ilgilendiklerini gördüğünü dile getirerek, "Bir yanda Doğu Türkistan, bir yanda Gazze gibi bütün meseleleri gençler hakikaten merak ediyorlar. AK Parti'nin pozisyonunun ne olduğunu, Türkiye'nin pozisyonunun ne olduğunu, bu tür konularda nasıl sonuçlar alınabileceğini, Gazze'deki mezalimin, soykırımın ne zaman son bulabileceğini, Türkiye'nin bu konuda neler yaptığını, AK Parti iktidarının neler gerçekleştirdiğini bilmek istiyorlar. Burada gerçekten sağlıklı tartışma ortamında gençlerle istişare ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın faydalı olduğunu düşündüğünü belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz burada ok atmaktan tutun da halı sahada futbol oynamaya, voleybol alanlarından tutun da ormanda yürüyüş yapmaya kadar birçok imkan içerisinde hem eğleniyorlar hem de Türkiye'nin geleceğini tartışma şansına sahip oluyorlar. O yüzden önümüzdeki dönemde Türkiye'nin taşıyıcısı olarak düşündüğümüz gençlerimiz, bu tür konularla ilgilendiği müddetçe biz mutlu oluyoruz. Bu kampa geldiğimde, bu kampı, bu eğitimi gençlerle yaptığımızda her seferinde tazelenmiş olarak dönüyorum. Gençlerin de her seferinde mutlu olarak döndüğünü görüyorum. Gerçekten üç gün boyunca her türlü imkana sahipler, sohbet edebilecekleri, dünya siyasetine, Türkiye'ye, AK Parti'ye dair soru sorabilecekleri ve buna cevap alabilecekleri kimselerle gençlerin bir arada vakit geçiriyor olması geceli gündüzlü, iyi bir yöntem gibi gözüküyor."

Yalçın, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının çıkardığı 20'ye yakın rapor olduğunu, buradaki konulara temas ettiklerini dile getirerek, "(Gazze'deki soykırım) İnsan Hakları birimi olarak bununla ilgili de bir raporumuz var. O raporda biz 77 yıl boyunca Filistinlilerin nelere maruz kaldığını tek tek rakamlarıyla ortaya koyuyoruz. Bunları burada yine gençlerimize aktarıyoruz. Mesela İslamofobi, İslam düşmanlığı, Avrupa'da son derece yaygın veya aslında Müslüman ülkeler maalesef kendi içinde bile İslam'a, Müslümanlara düşmanlık besleyen çeşitli fikirler, eylemler gerçekleşebiliyor. Bunların önümüzdeki dönemde Müslümanların hayatını nasıl şekillendireceğine dair bilgiler veriyoruz. Bunun gibi mesela Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin demokrasiye nasıl zarar vereceği, Türkiye'deki darbeler tarihinin demokrasiye, insan haklarına nasıl zarar verdiği gibi konulara dair çeşitli raporlarımız var. O raporlarımız kitap biçimindedir. O raporlar çerçevesinde hem dünyanın hem Türkiye'nin insan hakları ile ilgili temel meseleleri nelerdir, onları güzel güzel tartışıyoruz. Gençlerimiz bilgileniyor. Biz de onların fikirlerinden faydalanma şansına sahip oluyoruz." diye konuştu.

Yarın akşam sona erecek kamp boyunca 18-30 yaş arası 500 genç, insan hakları alanında çeşitli eğitimler alacak, sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak.