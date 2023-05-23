AK Parti İl Başkanı Başaran, CHP ve İYİ Parti seçmenine seslendi

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorularını cevaplayan Başaran, İYİ Parti ve CHP seçmenlerine seslendi. Başaran, "Muhalefete oy verdiniz, iktidarı değiştiremediniz. Gelin iktidara oy verin, başınızdaki bu yalancı liderleri değiştirin. Muhalefeti değiştirin, millileştirin" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile birlikte Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, hastanedeki çalışmalar ve faaliyet alanlarıyla ilgili brifing verdi. Hastane içerisinde 800 metrekare alana yapımına başlanan Tüp Bebek Merkezini tanıttı. İncelemeler sonrasında açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, böylesine güzel merkezlerin kazandırıldığı Atatürk Şehir Hastanesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Uygur, "Hem yanık tedavi merkezimizi, hem inme merkezini, hem de yakında hizmete açılacak olan tüp bebek merkezimizi gördüğümüzde aslında Türkiye'nin son 21 yılda sağlıkta nereden nereye geldiğinin en güzel örneklerini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemizde gördük. Hep birlikte şahit olduk. Tabi ki bundan 22 yıl önce tedavi ücretini ödeyemediği için rehin alınan hastanelerden, ilaç bulamayan hastalardan, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde artık her biri otel konforunda olan, her çeşit tedavinin yüksek konfor ile uygulandığı hastanelere geldik. Aslında kovid sürecinde de bu güçlü sağlık altyapısının, şehir hastanelerinin vatandaşımıza sağladığı, sağlık camiamızı sağlamış olduğunuz katkıyı da gördük. Biz elhamdülillah o süreçte Avrupa'daki tabloların, kendisini dünyanın en güçlü, en gelişmiş ülkeleri olarak gören ülkelerin aksine, hiçbir hastamızı o süreçte ne tedaviye, ne ilaca, ne hastaneye muhtaç bıraktık. Tabii ki kaybedilen canlarımız oldu. Onların acısı bizim yüreğimizde. Tedavi noktasında bu hastalığa yakalanan hastalarımızı güçlü sağlık altyapımız ve şehir hastanelerimiz sayesinde hiçbir mağduriyet yaşatmadan tedavi süreçlerini tamamladık. 45 günlük süreç içerisinde biner yataklı 2 acil durum hastanemizi de hayata geçirdik. Şehir hastanelerimiz peyderpey hayata geçmeye devam etti" dedi.

Siyaseten hiçbir ayrımcılık gözetmeden, 'Halka hizmet, hakka hizmettir' düsturuyla, 60 gün gibi kısa bir süre içerisinde son derece donanımlı, komplike bir hastaneyi deprem bölgesinde faaliyete girdiğini belirten Uygur, "Biz, eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hareket ediyoruz. Her şey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Milletimiz, Cumhur İttifakının etrafında odaklandığı ilkeleri en iyi şekilde değerlendiriyor. Kendisini 'Millet İttifakı' olarak nitelendirip, milletimizin hak ve menfaatleriyle, milletimizin hassasiyetleriyle hiçbir alakası olmayan, işte mevcut duruma göre anında görüş değiştiren, tarz değiştiren, kutup değiştiren ve 14 Mayıs seçimlerinden sonra bu muhalefet liderinin, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin söylemlerini de takip ettiğimizde bunu açık ve net bir şekilde göreceğiz. Vatandaşımız kim samimi, kim samimi değil noktasında bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Bizim milletimiz sağduyu sahibidir, feraset sahibidir ve basiret sahibidir. İnşallah 28 Mayıs'ta yine en doğru kararı verecektir" diye konuştu.

Başaran'dan CHP seçmenine 'İktidara oy verin'

CHP ve İYİ Parti'nin yalan ve iftira konusunda birbiriyle yarıştığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ise, "Ama milletimiz kimin istikrarlı hizmet gerçekleştiriyor, iddialarını gerçeğe dönüştürüyor, kim bugün söylediğini yarın inkar ediyor, 180 derece dönüş yapıyor, görüyor. Şimdi bakıyorsunuz düne kadar PKK-HDP seviciliği yapan Kılıçdaroğlu döndü, milliyetçi oldu. ya arkadaş sen deve misin, kuş musun bir karar ver. Kafalarını kuma sokup, açıkçası her tarafı açıkta kalan şeyler gibi, ne yaptıkları belli olmayan bir yapıya dönüştüler. Ben hekim olarak şunu görüyorum. Çok karakter, kişilik bozukluğu gibi şey var psikolojide. Ben Kılıçdaroğlu'nda bunu görüyorum açıkçası. Ama biz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmete devam ediyoruz. Milletimiz de olanları görüyor. Ben İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine, kardeşlerimize sesleniyorum. Muhalefete oy verdiniz, iktidarı değiştiremediniz. Gelin iktidara oy verin, başınızdaki bu yalancı liderleri değiştirin. Muhalefeti değiştirin, millileştirin. Kaliteli bir muhalefetin gelmesine yardımcı olun diye çağrıda bulunuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

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