AK Parti, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez milletvekili adayı yapmadı

AK Parti'den daha 4 kez milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesinden de sonuç alamadı. Şanlıurfa'dan başvuru yapan Tatlıses, AK Parti tarafından yine aday gösterilmedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kalırken, sanat dünyasından da pek çok ünlü isim milletvekili adaylığı için partilere başvuru yaptı. O isimlerden birisi de ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oldu.

5'İNCİ KEZ BAŞVURU YAPTI

Daha önce AK Parti'den 4 kez milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, bir kez daha şansını denedi. Şanlıurfa'dan başvuru yapan Tatlıses, yine umduğunu bulamadı.

TATLISES YİNE ADAY GÖSTERİLMEDİ

AK Parti, İbrahim Tatlıses'i aday listesine almadı. Şanlıurfa'daki 14 kişilik listeye İbrahim Tatlıses giremedi.

AK Parti'nin Şanlıurfa'dan aday gösterdiği isimler şu şekilde: