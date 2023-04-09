AK Parti, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez milletvekili adayı yapmadı
Politika Haberleri
AK Parti'den daha 4 kez milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesinden de sonuç alamadı. Şanlıurfa'dan başvuru yapan Tatlıses, AK Parti tarafından yine aday gösterilmedi.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kalırken, sanat dünyasından da pek çok ünlü isim milletvekili adaylığı için partilere başvuru yaptı. O isimlerden birisi de ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oldu.
Daha önce AK Parti'den 4 kez milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, bir kez daha şansını denedi. Şanlıurfa'dan başvuru yapan Tatlıses, yine umduğunu bulamadı.
AK Parti, İbrahim Tatlıses'i aday listesine almadı. Şanlıurfa'daki 14 kişilik listeye İbrahim Tatlıses giremedi.
- Bekir Bozdağ
- Abdülkadir Emin Önen
- Abdürrahim Dusak
- Mehmet Ali Cevheri
- Cevahir Asuman Yazmacı
- İbrahim Eyyüpoğlu
- Hikmet Başak
- Mehmet Faruk Pınarbaşı
- Mahmut Kaçar
- Nihat Kılıç
- Emre Karaçizmeli
- Mehmet İlhami Günbegi
- Abdullah Aksak
- Abdürrahim Toru