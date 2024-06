AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

Ak Parti Genel Merkezi, Kurban Bayramı dolayısıyla HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi heyetlerini ağırladı.

Parti heyetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

AK Parti'yi, CHP ve MHP'nin ardından HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Karşılıklı bayram tebriğinin ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kurban Bayramı'nın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların felahına vesile olmasını diledi.

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir de Gazze'de yaşananlar ile dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gündeminde yeni anayasanın olduğunu anımsatan Demir, "Yediden yetmişe hepimizin faydasını, gerekliliğini, ihtiyacını kabul ettiği bir çalışma. Yeni yüzyıla yepyeni bir anayasa ile başlamak hepimizin içinde bir uhde. Toplumsal mutabakatın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tesisi anlamında şiddetle ihtiyaç var. Türkiye'nin cunta anayasalarıyla yönetilmesinin zamanının geçmesi gerekiyor. Bu rutini kırmamız lazım. Şeffaf, sivil, bütün aidiyetleri, farklılıkların kuşatabilen, herkesin 'işte tam bu benim anayasam' diyebileceği bir çalışmaya şiddetle ihtiyacımız var." diye konuştu.

Belgin Uygur da Türkiye'nin darbe ve cunta anayasalarından kurtulması gerektiğini vurgulayarak, bunu kimsenin inkar edemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktadaki çalışmaların güncelliğini koruduğunu, son hızıyla devam ettiğini vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

"Fikirler, gidiş yolları farklı olabilir ama diyalog kanallarının açık tutulması, bu gibi meselelerde bence çok önemli. Türkiye siyasetinin, milletimize, milletin her bir ferdinin kendini bulacağı bir anayasa borcu var. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğiz."

Yeniden Refah Partisinin bayram ziyareti

HÜDA PAR'ın ardından AK Parti'ye, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli başkanlığındaki heyet ziyarette bulundu.

Yeniden Refah Partisi camiasının, vatandaşların ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Belgin Uygur, bayramın, bütün mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Geyveli de Genel Başkanları Fatih Erbakan'ın selamını ve bayram mesajlarını getirdiklerini belirterek, heyettekileri tanıttı.

Geyveli, "90'lı yıllarda Avrupa'nın ortasında bu yaşanır mı dediğimiz bir insanlık dramının, bugün 21. yüzyılda burnumuzun dibinde yaşanması içimizi acıtıyor. İnşallah, güçlü ve ayağa kalkmış olan bir Türkiye'nin bu gibi sorunları çözmek ülkemize ve bizlere nasip olur. Bayramı istediğimiz gibi yaşayamamamızın sıkıntıları var ama inşallah bunları da ülkemiz aşar diye umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümetten asgari ücret konusunda beklentileri olduğunu aktaran Geyveli, "Asgari ücretin yoksulluk sınırına yükseltilmesini, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine gelmesini temenni ediyoruz. Çiftçilerimizin üretimlerinin, alın terlerinin değerinde karşılık bulmasını ve mağdur olan kesimlerin mağduriyetinin giderilmesi noktasında yeni ek yükler, vergiler, faizlerin yükseltilmesi değil de biraz daha halka refah sağlayacak, nefes almasını sağlayacak çalışmaların yapılmasını istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Yeni Anayasa konusundaki düşüncelerini ilgili mercilere ilettiklerini söyleyen Geyveli, bir diyalog kurulduğunu ve bunları oturup konuşmanın millet adına faydalı olacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da Türkiye'nin bütününü ilgilendiren konularda diyalog ve istişare kanallarının açık olması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin bu darbe anayasasında bir an önce kurtulmaya ihtiyacı var. Aslında siyasetin, milletimizin her bir derdine borcu, inşallah önümüzdeki süreçte de bu Meclisimize nasip olur. Hep birlikte, toplumumuzun bütün kesimlerinin her bir ferdini temsil eden, her bir ferdinin kendini bulduğu bir anayasayı milletimize hep birlikte kazandırırız." açıklamasında bulundu.

Geyveli de "Sayın Genel Başkanımızın her zaman ifade ettiği gibi doğruya doğru, yanlışa yanlış. Doğru olan politikalarınızda sizin yanınızda olacağız, yanlış olanlara da eleştirilerimizi doğal olarak sürdüreceğiz." sözlerini sarf etti.

BBP'nin bayram ziyareti

Yeniden Refah Partisinin ardından AK Parti'yi, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

AK Parti ailesinin bayramının tebrik eden Serin, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Serin, gelecek haftalarda Srebrenitsa kurbanlarını ve Kerkük katliamında yaşamını yitirenleri anacaklarını belirterek, bir daha soykırımların yaşanmamasını temenni ettiklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da BBP camiasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletin hukukunu, mazlumların hukukunu korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.

DSP'nin bayram ziyareti

BBP'nin ardından AK Parti, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ve beraberindeki heyet ile bayramlaştı.

Yumuşak, ziyarette yaptığı konuşmada, bayramın tüm dünyada sıkıntı çeken coğrafyalara barış, huzur ve saadet getirmesini diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını dile getirdi.

Sığınma kamplarının bile bombalandığı bir soykırımla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Uygur, "Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en gür haykırışla, sonucu, bedeli ne olursa olsun bu vahşete 'dur' demeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti ve Vatan Partisinin bayram ziyaretleri

AK Parti'yi daha sonra İYİ Parti Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Ofluoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ve AK Parti camiasına iyi bayram dileklerini iletmek üzere geldiklerini söyledi.

Heyetlerdeki kadın çoğunluğuna dikkati çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da kadının, hayatın merkezinde olduğunu kaydetti.

Uygur, kadınların karar alma mekanizmalarında da yer almaları gerektiğini vurgulayarak, "Kadının olduğu yerde nezaket var. Kadın-erkek omuz omuza siyaseti güzelleştirip diyalog kanallarını nezaket çerçevesinde açık tutarak güçlü bir Türkiye yolunda hep birlikte yola devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların, nüfusun yarısını oluşturduğunu söyleyen İYİ Partili Ofluoğlu da sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için istihdam konusunda kadın oranının artırılması gerektiğini belirtti.

AK Parti'yi Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki heyet de ziyaret ederek, Kurban Bayramı tebriklerini iletti.