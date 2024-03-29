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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Niğde'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Elitaş, çeşitli programlara katılmak için geldiği Niğde'de, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Elitaş burada, İl Başkanı Mustafa Özdemir ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ardından Yeni Çarşı'da esnafla sohbet eden Elitaş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi.

Elitaş'a, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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