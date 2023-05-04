AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Ordu mitinginde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, Türkiye'nin hangi yöne gideceğinin tespit ve tayininin seçimi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, partisinin Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitinginde, seçimlerde Ordu'dan büyük bir fark beklediklerini vurguladı.

"Ordu'nun ve bu aziz milletin davası, Türkiye Yüzyılı idealiyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı yapma davasıdır. Allah hepimizi, davasına sadıklardan eylesin." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde sadece ve sadece kimin cumhurbaşkanı olacağını ya da kimlerin milletvekili olacağını tespit etmiyor öyle değil mi? 14 Mayıs seçimleri Türkiye demokrasisi bakımından yeni bir milattır. Yeni bir başlangıç, yeni bir kapının açılmasıdır. Bu seçim, Türkiye'nin istikamet tayini seçimidir. Bu seçim, Türkiye'nin hangi yöne gideceğinin tespit ve tayininin seçimidir." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'de yeniden bir 14 Mayıs seçimi olacağını belirterek, "Bu sefer 14 Mayıs 2023. 14 Mayıs 2023'te aynen 14 Mayıs 1950 gibi yeni bir milattır, yeni bir başlangıçtır. Yeni bir kapının aralanması yeni bir sayfanın tertemiz yaprağının açılmasıdır. Bu seçimde Türkiye ayağına takoz olan, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürümesi için engel teşkil eden kim varsa onlara 'yeter' diyor. Yeter, söz de karar da gelecekte milletindir. Millete takoz olmayın." diye konuştu.

Yerli ve milli teknolojilere önem veren bir zihniyette olduklarını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz, 'Togg' deyince ne diyordu bay bay Kemal, 'Nerede fabrikası?' Fabrikasının açılışı yapıldı, Cumhurbaşkanı sahneye arabayla çıktı. Kendileri de davet edildi, gelmediler. Sonra yollarda Togg'u görünce, 'Burada üretilmedi, İtalya'dan gemilerle geldi' dediler. Bunlar milli olan hiçbir şeye sevinmez, hiçbir şeyden gurur duymazlar. Türkiye'nin Kızılelma'sı en önemli hava savaş araçlarından bir tanesi. Kızılelma'dan bahsediyorsun bir tanesi diyor ki 'Bu teneke uçmaz.' Geçen hafta İstanbul'da TEKNOFEST vardı, Kızılelma insansız savaş uçağı 40 bin fitin üzerine çıkıyor ve 5 saat havada kalabiliyor, sessiz, radara yakalanmadan gidebiliyor. Bombayı attığı zaman da zaten iş işten geçiyor. Rahatsızlıkları budur. 'Kızılelma' diyorsun, 'TEKNOFEST' diyorsun, 3 milyon Türk genci orayı ziyaret ediyor beyler rahatsızlık duyuyor. Diyor ki 'Amerikalı falanca firmaya Yeşilköy Havaalanı'nı vereceğim.' Rahatsızlığın sebebi de TEKNOFEST'ten duyulan rahatsızlık. 'İHA'lar, SİHA'lar diyorsun rahatsızlık duyuyor. Biz, 'Bu istikamette gidelim' diyoruz, 'Türkiye kendi milli savunmasına kazandırsın' diyoruz, 'Kendi milli teknolojilerinde dünyanın lider ülkelerinden biri olsun' diyoruz. Bu beyler ne diyorlar? 'Biz bu alanları Amerikalılara vereceğiz' diyorlar."

"Biz Türkiye'nin dünya ülkeleriyle yarış edebilen bir ülke olmasını istiyoruz"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda dünya lideri bir ülke olmak için yoluna kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Ekonomide de yerli ve milli kalkınmadan bahsettiklerini dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Türkiye'nin kendi kendine yeterli hale gelmesini hatta dünya ülkeleriyle yarış edebilen bir ülke olmasını istiyoruz. Bunlarsa, bundan rahatsızlık duyuyorlar. Biz bunu kendimiz söylemiyoruz. Ne yapmış bay bay Kemal? İngiltere'ye gitmiş. 'Tefeci' deyince bozuluyorlar. Tefeci kimdir? Parası olmayana para verir, paradan para kazanır faizciler. Şimdi bunun adı fon yönetimi. Londra'daki fon yönetimine gitmiş. 'Bunlardan ben 300 milyar dolar temiz para buldum' diyor. Önce şu temiz para ne, onu bize göster biz de anlayalım. Ama söylediği hayalidir. Bugünkü İngiltere öyle 300 milyar dolar, 30 milyar dolar da kalkıp bir şekilde kimse kimseye vermez. Senin kara gözün için bunu vermez. Bu gerçek değil. Ama dilinin altındaki baklayı bir çıkar. Sana bu 300 milyar doları vermeyi söyledilerse niçin verecekler? 'Türkiye'de demokrasinin tesis edilmesi, falancanın filancanın salıverilmesi, Türkiye'de yatırım ortaklığının iyileştirilmesi vesaire bunları yerine getirirseniz, size 300 milyar dolar vereceğim' diye bay bay Kemal'e söylemişler. Önce şunu söyleyeyim, bu millet artık 'Elin gavuru ne diyor?' diye bakmıyor."

Kurtulmuş, bu milletin başkasından talimat almadığının altını çizerek, "Bu millet başkasına da hizaya girmiyor ve girmeyecek. Bu millet kendi milli istikametinde, kendi milli menfaatleri doğrultusunda neye ihtiyacı varsa onu gerçekleştirerek yoluna devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin üreteceğini ve kazanacağını belirten Kurtulmuş, "Dünya milletleriyle yarışa devam edeceğiz ve dünyanın en ileri ülkelerinden birisi olacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ancak dilinin altında hala kalan baklayı çıkarabilmiş değildir. Bu 300 milyar doları sana vereceğini söyleyenler, acaba senden şunu istemiş olmasınlar, 'İndir Tayyip Erdoğan'ı verelim sana 300 milyar doları.' Anlaşılıyor ki öyle. Bu millet buna razı olur mu? Tayyip Erdoğan'ı bırakır mı? Yola, yürümeye devam eder mi? Onun için bunlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmalarına ilişkin de Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz Karadeniz doğal gazını, Akdeniz doğal gazını, Gabar'daki petrollerimizi Türkiye'nin başka yerlerindeki petrollerimizi bularak ekonomimizi, milli kaynaklarımızı yükseltmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Biz Karadeniz'de doğal gaz bulunca seviniyor muyuz? Gabar'da petrol bulunca seviniyor muyuz? İnşallah Doğu Akdeniz'de de hem petrol bulacağız hem de doğal gaz bulacağız. Biz buna seviniyoruz. 7 yamalı bohça koalisyonunun ortaklarından biri ne dedi? 'Karadeniz'de niye doğal gaz arıyorsunuz. Gazı dışarıdan daha ucuza alırsınız, daha ucuza mal edersiniz.' dedi. Şu kafaya bakar mısınız? Ters çalışıyor. Elin adamı sana her zaman istediğin şeyi satmaz. Nitekim satmıyor. Şimdi biz kendi doğal gazımızı, petrolümüzü çıkarıp milli sisteme dahil edince ne oldu? 1 Mayıs'ta geldi faturalar. Ne diyor? Doğal gaz faturasının maliyeti sıfır Türk lirası yani bir yıl boyunca milletimizin evlerine doğal gaz faturası ödenmeyecek, fatura alınmayacak. Bu millet ferasetlidir. Milli teknoloji hamlelerini çoğaltarak yola devam edenle, milli teknoloji hamlelerine engel olamaya çalışanları çok iyi bilir."