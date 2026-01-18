AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ziyaretinde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, "Bu vatan bizim, bu topraklar hepimizin. Ecdattan aldığımız o ilhamla o manevi güçle, imanla, cesaretle inşallah bu topraklarda her daim kardeşlik ve dayanışma içinde yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Uygur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi'ni ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Gülşen Uz ve vakıf üyelerince karşılanan Uygur'a ziyaretinde, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas, AK Parti MKYK Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kasım Bostan da eşlik etti.

Uygur, vakıf anı defterini imzaladıktan sonra AA'ya yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının Kış Saha Çalışmaları vesilesiyle bulundukları Çanakkale'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Bu toprakların kadimden beri nice destana ev sahipliği yaptığını, "Çanakkale geçilmez" diyerek yedi düvele karşı iman, cesaret ve kararlılıkla müthiş bir mücadele verildiğini dile getiren Uygur, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah, Allah'ın izniyle bu topraklar ebediyen bu millete vatan olacak. O ruhu biz her daim bu milletin her ferdi hep birlikte yaşatacağız. Şehit ailelerimiz, bize şehitlerimizin emaneti. Onlar, aynı ruhu aynı şuuru bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam ettirecek. İnşallah, Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve hedeflerimiz doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu millete, bu milletin her bir ferdine hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bu coğrafyada, bu topraklarda huzur ve güven içerisinde, artık sahada da masada da sözü dinlenilen bir ülke ve millet olarak, lider olarak Allah'ın izniyle yol yürüyeceğiz. İnşallah terörsüz Türkiye menzilimize de Allah'ın izniyle, milletimizin, şehit ve gazi ailelerimizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi önünde sonunda ulaşacağız. Bu vatan bizim, bu topraklar hepimizin. Ecdattan aldığımız o ilhamla o manevi güçle, imanla, cesaretle inşallah bu topraklarda her daim kardeşlik ve dayanışma içinde yaşamaya devam edeceğiz."

Ziyaretinin ardından beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Uygur'a, İl Başkanı Abdurrahman Kuzu çiçek takdim etti. Uygur, burada da partililerle bir süre sohbet etti.