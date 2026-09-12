AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Bingöl'de konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Oğlu kim olursa olsun anneler annedir ve bütün annelerin gözyaşlarının rengi aynıdır. Birilerinin ortamı zehirlemesine izin vermeyin. Kafaları, zihinleri bulandırmasına izin vermeyin." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Şen, AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen programda partililerle bir araya geldi.

Şen, yaptığı konuşmada, Bingöl'ün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yapılan anayasa referandumunda yüzde 82 "Hayır" oyu vererek darbe anayasasına karşı çıktığını anımsattı.

Kentin bu tutumunun gurur verici olduğunu ifade eden Şen, böyle bir günde Bingöl'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

1 Ekim itibarıyla milletvekilleriyle yeni anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceklerini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız hem devleti hem milleti hem milli iradeyi temsil eden kişi olarak halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı vasfıyla bu yeni anayasayı Meclisten bekliyor. Buna hakkı var zira 12 Eylül, devamında 28 Şubat, daha sonra da bizatihi kendi başbakanlık döneminde 27 Nisan faşistlerinden en çok çekmiş kişi olarak özgürlükçü, demokratik, sivil bir anayasa en çok onun hakkı ama tabii ki milletimizin hakkı. Milletimiz bizden bunu bekliyor. 'Madem ben irademi Meclise gönderdim, Meclis benim irademi faşistlerin iradesinin üzerine çıkarsın ve onların üzerine milli irade bassın.' diyor. Bunda çok haklı, inşallah da bu gerçekleşecek."

Terörsüz Türkiye sürecinin son zamanlarda gururla en büyük mesailerini harcadıkları bir mesele olduğunu vurgulayan Şen, "Allah'ın izniyle de başardık." dedi.

Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Teröre karşı mücadele vermiş olan bir devletin, teröre karşı mücadele vermiş olan bir milletin, çocuklarını şehit vermiş bir milletin, teröre çocuklarını şehit vermiş bir milletin raporu nasıl olur? Orada yazıyor. Çok çok önemli. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bazı eleştirenler oluyor. Akıllarına şaşıyorum. Eleştirmek herkesin hakkıdır. Farklı fikirler serdetmek mutlaka olması gereken bir şeydir fakat ya aklın ve fikrin biraz akıllı olması lazım. Şimdi diyor ki 'Teröristler neden terörü bıraktı? PKK neden bıraktı?' ya bıraktı, adam feshetti kendini. Diyor ki 'Ben terör örgütünü feshettim.' Şimdi ben ne diyeyim ona? 'Feshetme mi' diyeyim ona? Böyle akıl olur mu? Diyor ki 'Ben silahı yaktım, geri kalanını da sana teslim ediyorum.' Ne diyeyim ona? 'Sen silahlarını teslim etme, silahlarınla örgütsel faaliyetlere, teröre, eyleme devam et' mi diyeyim? 'Terör örgütünü feshetme' mi diyeyim? Diyor ki yine o ilginç akıl, 'Siz ne pazarlık yaptınız?' Devlet, kimseyle pazarlık yapmaz. Hele Tayyip Erdoğan gibi bir başkomutan, milletin iradesini arkasına almış, milletin iradesiyle seçilmiş ve bir daha seçilmiş, bir daha seçilmiş, bir daha seçilmiş, bir daha seçilmiş bir başkomutan, bir cumhurbaşkanı hiç kimseyle pazarlık yapmaz.

Böyle deyince diyor ki o ilginç akıl, 'Yine ne müzakere ediyorsunuz?' Teröristlerle müzakere edilmez arkadaşlar. Teröristlerle pazarlık yapılmaz. Konuşmaksa herkesin herkesle yapması gereken bir şey. Ben kapattım ağzımı, sen kapattın ağzını. Nasıl anlaşacağız? Hiç konuşmuyoruz. Kimse konuşmuyor, görüşmüyor. Nasıl çözülecek bu mesele? 50 bin kişi daha mı illa şehit olsun? 50 bin kişi daha mı gitsin? Böyle şey olmaz."

"Birilerinin ortamı zehirlemesine izin vermeyin"

Şen, Mecliste bu eleştirileri yöneltenlere önerilerinin ne olduğunu sorduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını, bunun bizzat yaşadığı bir durum olduğunu söyledi.

Mustafa Şen, "Hakkari ve Trabzon'da bir anne, mezarı başında oğluna dua okuyor. Bir kulak veriyorsun, ikisi de Fatiha-i Şerif'i okuyor. Bir kulak veriyorsun, bakıyorsun ikisi de İhlas Suresi'ni okuyor. Burada bir terslik yok mu? Burada bir terslik var. Birileri bizi fena oyuna getirmiş. Anne diyor ki: 'Benim bir oğlum dağda, bir oğlum askerde, bu işi bitirin.' O annenin yüreğinden bakmak gerekiyor. 'Ben hiçbir gece uyuyamıyorum.' diyor. 'Bir oğlum öbür oğlumu vuracak.' Oğlu kim olursa olsun anneler annedir ve bütün annelerin gözyaşlarının rengi aynıdır. Bunu unutmayın. Birilerinin ortamı zehirlemesine izin vermeyin. Kafaları, zihinleri bulandırmasına izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte milletin desteğinin çok önemli olduğuna işaret eden Şen, şunları kaydetti:

"Başımın tacı bir şehit babası dedi ki o da yine karşı çıktı. Dedim ki: 'Baba, senin başka bir çocuğun var mı?' Dedi: 'Var.' Dedim ki: 'Ya baba, o şehit olmasın diye uğraşıyoruz işte. O ölmesin diye uğraşıyoruz. Bunda anlaşılmayacak ne var?' Kalktı, bana sarıldı. Diğer çocuklar, diğer gençler ölmesin. Dağda ya da başka bir yerde ölmesin, yaşasın. Maalesef bu ülkede terörden ve kandan beslenenler, candan beslenenler var. Siyasetini canın üstüne, siyasetini kanın üstüne bina eden, terörden beslenen siyasetçiler var. Onlara izin vermeyin. Onların ortamı zehirlemesine, zihinleri abluka altına almasına izin vermeyin. PKK'nın Suriye kolu kendini feshetti. Merak ediyorum şimdi ne diyecekler? Bitti inşallah arkadaşlar."

Şen, "2028'de seçimler olacak. Gerekli mevzuat var yani mevcut anayasa belli şartlarda izin veriyor. İnşallah o şartlar gerçekleşecek ve bu millet yeniden cumhurbaşkanımızı, yeniden cumhurbaşkanı seçecek. 'Biz sürekli sahadayız.' diyorlar. Seçim mi var? Hayır. Biz sürekli sahadayız. Seçim yok. Seçim zamanında uygun bir zamanda orada olur ama biz teşkilatlar olarak, AK Parti olarak zaten sürekli sahadayız. Sürekli sahadayız. Sahada başka parti görmedim yani millet diyor ki 'Ne varsa yine AK Parti'de var, ne varsa Recep Tayyip Erdoğan'da var, ne yaparsa AK Parti yapacak, ne yaparsa Tayyip Erdoğan yapacak.' Millet bunu söylüyor." şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu ile parti teşkilatı mensupları katıldı.

Kaynak: AA