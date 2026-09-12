Bülent Arınç'ın radarında yine Melih Gökçek var: Utanarak izledim

Bülent Arınç ile Melih Gökçek arasındaki gerilim devam ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikah töreninde açıklamada bulunan Bülent Arınç, Gökçek'in ifade vermek için geldiği Ankara Adliyesi'ne sakız çiğneyerek girmesini sert sözlerle eleştirdi.

“UTANARAK İZLEDİM, İSMİNDEN BİLE BAHSETMEK İSTEMİYORUM”

AK Parti kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı törende yaptığı konuşmada isim vermeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hedef aldı. Gökçek'in adliyeye gittiği sıradaki görüntüsüne değinen Arınç, şu ifadeleri kullandı: “Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. 'Bugüne kadar beş bin kere bunlar benim karşıma geldi, ben sıçrayıverdim, bu ne ki' demek istedi.”

GÖKÇEK “SAKIZ DEĞİL, ÇİĞNEME TABLETİ” DEMİŞTİ

Melih Gökçek, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne giderken ağzında görülen şeyle ilgili daha önce açıklama yapmıştı. Gökçek, bunun sakız olmadığını, şeker hastalığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla kullandığı çiğneme tableti olduğunu belirtmişti. Gökçek, “Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım” demişti.

ARINÇ'TAN DAVUTOĞLU'NA AÇIK DESTEK

Bülent Arınç, konuşmasının devamında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ifade vermeye gitmesini Gökçek'in tavrıyla karşılaştırdı ve Davutoğlu'na destek verdi. Arınç, “Türkiye'nin Başbakanı Sayın Davutoğlu, bir savcının davetiyle gitti, ifade verdi. 5 yıl evvel halkla buluşması sırasında birilerinin sorusuna karşılık kararlılıkla bir cevap vermiş. 5 yıl hiç üzerinde durulmayan konu bir savcımızın önüne gelmiş, o da işgüzarlık yapmış. Gitti, soruları cevapladı. Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım, ben siyasetçiyim, eleştiri hakkımı her yerde kullanırım dedi. Bu asil bir davranış...” dedi.

“AHMET DAVUTOĞLU'NUN YANINDAYIZ”

Arınç, iki siyasetçinin tavrı arasında büyük fark bulunduğunu savunarak Davutoğlu'na desteğini açık ifadelerle dile getirdi. Arınç, “İkisi arasında büyük fark var. Biz siyasi hayatımızda çizdiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız, onu takdir ediyoruz.” dedi.

Kaynak: Haberler.com