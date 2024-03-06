AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi neredeyse tüm partiler art arda anketler açıklarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen, "Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ŞEN SON SEÇİM ANKETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Siyaset gündeminin tamamen yerel seçimlere odaklandığı şu günlerde; seçim anketleri de merak edilmeye devam ediyor. Adaylar sahada olmayı sürdürürken; kamuoyu anketleri de hem seçmenler hem de siyasiler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, katıldığı CNN Türk yayınında yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Şen, iktidar partisi tarafından yaptırılan son seçim anketinin de sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

"İSTANBUL İKİNCİ BİR 5 SENEYİ KALDIRMAZ"

Şen, İstanbul anketlerine yönelik şöyle konuştu; "İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olana beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz. Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. Bir şeyler yapmışsınız yirmi senedir, otuz senedir orada. İkinci bir beş seneyi İstanbul kaldırmaz. Bizim gördüğümüz DEM seçmeni CHP'ye çalışıyor. Bizim analizlerimizde CHP tarafına kaymalar olduğu gözüküyor. Seçmen illa da partisinin adayı gibi düşünmek zorunda değil. Benim gördüğüm bir kısmının CHP tarafına doğru yöneldiği. İYİ Parti'de de öyle seçmeni."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.

YENİDEN REFAH'LA İLGİLİ İDDİALAR

Yeniden Refah Partisi'nin "adaylarını çekecekleri iddialarına" değinen Şen, "Zaman zaman benim duyduğum da oldu. Yeniden Refah partisinin kurumsal kararıdır. Cumhur İttifakı olarak devam etmeyi arzuladık biz. Aday çıkardı Yeniden Refah Partisi. Anayasal hakkıdır" dedi.

"ANKARA'DA BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Ankara'ya dair konuşan ve Mansur Yavaş'ın önde olduğunu kabul eden Şen, "Ankara bir başkent. Başkent ışıltısını kaybetti, yavaşladı. Vatandaş buradan bakıyor. Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Adaylar daha yeni kendilerini ortaya koymaya başladılar. Biraz adayların sahada kendilerini göstermesini bekleyelim ve görelim diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.