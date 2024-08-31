AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: Türkiye'deki muhalefetin muhalefet anlayışı doğal değil

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Demokrasilerde farklı fikirlerin çatışması mutlaka olacak. Ancak doğal olmayan ve açıkçası dünyada bir eşini görmediğimiz durum Türkiye'deki muhalefetin muhalefet anlayışı." dedi.

İleri, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Batı ile olan rekabette geride kalmış olmanın getirdiği psikolojiyi bir kenara koyarak dünya çapında bir iddia ortaya koyduğu çok özel bir dönemi yaşadığını söyledi.

Bu dönemin adının Türkiye Yüzyılı olduğunu belirten İleri, "Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında artık diyoruz ki, Türkiye altyapısını ayağa kaldırmıştır, eksiklerini tamamlamıştır, millet devlet kaynaşmasını sağlamıştır, milli iradenin egemenliğini ortaya koymuştur. ve artık bizim hedefimiz Türkiye olarak her alanda dünyanın en kuvvetli on devletinden biri olmaktır. Bu çok büyük bir iddiadır. Türkiye Yüzyılı bu iddianın etrafında şekillenmiştir." diye konuştu.

İleri, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir siyasi partinin siyasi söylemi olmanın çok ötesinde, çok ciddi bir amaç ve çok ciddi bir hedef olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yıl olduğunu söyleyen İleri, bu süreçte gerekli icraatları hayata geçireceklerini ifade etti.

Bu süreçte muhalefete bakıldığında Türkiye siyasetinin o kaçınılmaz gerçeğiyle baş başa kaldıklarını belirten İleri, şunları kaydetti:

"Şu bir gerçek 81 milyon nüfusu olan bir ülkede herkesin her konuda aynı fikirde olması mümkün değil. Böyle bir beklenti olması da doğru değil. Fikir ayrılıkları mutlaka olacak. Demokrasilerde farklı fikirlerin çatışması mutlaka olacak. Ancak doğal olmayan ve açıkçası dünyada bir eşini görmediğimiz durum Türkiye'deki muhalefetin muhalefet anlayışı. Her daim toplumu karamsarlığa itmeye çalışmak, taş üstüne taş koymaktan ziyade o konan taşları ben nasıl olur da alır bir kenara koyarım telaşında olmak. İşte bu bakış maalesef, 1950'den beri en erken tarihi söylüyorum tabii ki öncesi de var, demokrasimize, siyasetimize tırnak içerisinde söylüyorum takoz olmuş bir anlayıştır. İnşallah Türkiye Yüzyılı sürecinde bu milletin ferasetiyle biz bu anlayışın da değişeceğine hep beraber şahit olacağız."

İleri, AK Parti olarak işte Türkiye'de özgürlüğün teminatı olduklarını belirtti.

Muhalefetlerin, hükümetlerin karşısına "biz alternatifiz" diyerek çıkması gerektiğini vurgulayan ileri, "Belediyeleriniz var şu an, hünerleriniz gösterin, yönetim kabiliyetinizi gösterin. Öyle bir yönetim ortaya koyun ki İstanbul'da gördüğümüz o kazalar olmasın. Öyle bir yönetim ortaya koyun ki her yağmur yağdığında Ankara'yı sel almasın. Gösterin, bunu millete gösterin. Hep beraber görelim. Siyaseti böyle yapın. Siyaseti hakaret ederek ötekileştirerek, suçlayarak yapmaya çalışmayın." diye konuştu.

"Bu milletin verdiği istikamette yürümek bizim görevimizdir"

Ömer İleri, yerel seçimlerde AK Parti olarak ümit ettikleri sonucu alamadıklarını ancak seçimin hemen ardından durum değerlendirmesi sürecine girdiklerini belirtti.

Bu süreçte milletin kendilerine verdiği mesajı okumaya çalıştıklarını ifade eden İleri, "İşte bize yakışan budur dedik. Birileri gibi seçimde istediği sonucu almayınca ona 'göbeğini kaşıyan adam', buna 'bilmem ne kafalı' böyle ifadelerde kesinlikle bulunmadık. Çünkü bizler biliyoruz ki bu millet bizim baş tacımızdır ve bu milletin verdiği istikamette yürümek bizim görevimizdir. İnşallah şu önümüzdeki süreçte değerlendirmelerimizi yapacağız. Toparlayarak, birleşerek, kenetlenerek ve birbirimizi kucaklayarak dünden daha da kararlı bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki hayırlara vesile olan bir seçim olacak günün sonunda ve Türkiye ilerleyen süreçlerde tekrar AK Parti belediyeciliğiyle kucaklaşacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Edirne koordinatörü Seda Gören Bölük de Edirne'de beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ancak bu sonucun motivasyon bozukluğuna izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Edirne teşkilatının büyük işler başardığını ifade eden Bölük, "Biz iktidarız. Edirne'de de iktidarız, Türkiye'de de iktidarız, bizim Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde önümüzde yürüyecek çok uzun bir yolumuz var ve biz bu yolu Edirne'de de, Edirne'nin her ilçesinde de, Edirne'nin her mahallesinde hep beraber yürüyeceğiz. Sakın ama sakın kendinize inanmaktan vazgeçmeyin." dedi.

"Bir asır Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehrin çeşmelerinden çamurlu sular akıyor"

Edirne Milletvekili Fatma Aksal da AK Parti'nin 22 yılda Edirne'de çok büyük yatırımlara imza attığını söyledi.

Kentte hükümet eliyle yürütülmesi gereken projelerin yanında yerel yönetime de destek verdiklerini aktaran Aksal, "Maalesef Edirne hala çöp, çamur, çukur içinde. Bir asır Osmanlı'ya başkentlik yapmış, Türkiye'nin Balkanlar'a, Avrupa'ya açılan kapısı olan bir şehrin çeşmelerinden maalesef hala çamurlu sular akıyor. Biz belediyeye her türlü desteği geçen dönem verdik. Altyapı konusunda da destek verdik. Çevre düzenlemelerine de ama maalesef çok fazla bir aşama kaydedilmedi. Bu dönemde kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim derdimiz Edirne'ye hizmet etmek." diye konuştu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Edirne Belediyesinin kentteki hizmet kalitesini artırmak yerine seçimin ardından ulaşıma zam yaptığını belirtti.

Altyapı çalışmalarını bir yıl içinde bitirme vaadiyle ilgili herhangi bir adım atılmadığını ifade eden İba, "Edirne maalesef aynı Edirne. Üstelik Türkiye'de altyapısı tamamlanmayan birkaç ilden bir tanesi olmamıza rağmen." dedi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Hasan Aygün'ün de konuşma yaptığı programa belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.