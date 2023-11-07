AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Sıfır Atık Hareketi kapsamında bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi" " Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz" " Türkiye olarak önceliğimiz...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Sıfır Atık Hareketi kapsamında bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi"

" Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz"

" Türkiye olarak önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesidir"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sıfır Atık Hareketi kapsamında bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi" dedi.

Dünya Şehircilik Günü kapsamında AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca 1 Kasım'da başlayan "Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı"nın kapanış programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan basın toplantısı düzenledi. Karaaslan yarın 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü olduğunu belirtti. Dünyanın gözü önünde Gazze'de bir zulüm olduğunu ifade eden Karaaslan "Yakılan yıkılan, bombalanan, işgal edilmeye çalışılan, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, sivillere, masumlara karşı İsrail tarafından işlenen insanlık suçunun hafızamızdan silinemeyecek acıların yaşandığı bir şehir var. Çocuk cıvıltıları yerine bomba seslerinin yankılandığı sokaklarıyla, elektriksiz, susuz bırakılmış hastaneleri, okulları, evleri, binaları yıkılmış ama mücadeleleri, umutları, imanları, inançları yıkılmamış insanların şehri. Halkların değil belki ama her platformda sözde insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları savunucusu olan yöneticilerin, liderlerin, uluslararası kuruluşların görmezden geldiği bir şehir Adı Gazze. Biz Gazze'yi görüyoruz, Biz Kudüs'ü görüyoruz, iliklerimize kadar acısını hissettiğimiz bu sürecin son bulması için Sn. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın çabasına ve çağrısına ortak oluyoruz" diye konuştu.

Türkiye olarak önceliğin insani ateşkesin süratle tesis edilmesi olduğunun altını çizen Karaaslan, "Türkiye olarak önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesidir. Kimliğine, inancına bakılmaksızın herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde de çalışıyoruz. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Aralarında doktorların, sağlıkçıların, AFAD, Kızılay, basın mensuplarının da olduğu 54 görevlimizin bölgeye intikalini sağladık. Ülkemizin gönderdiği ve bir kısmı Gazzeli kardeşlerimize ulaşan yardım malzemelerinin toplamı 213 tonu buldu. Daha fazla insani yardım tırının Refah Kapısından Gazze'ye girişine izin verildikçe biz de yardımlarımızı artıracağız. Dualarımız ve tüm gayretimiz bölgedeki bu sorunun kalıcı şekilde çözülmesi içindir. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmadık ve bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

1 ay önce 4. Olağanüstü Büyük Kongrenin olduğunu hatırlatan Karaaslan Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti.

Önlerinde bir yerel seçim süreci olduğunu belirten Karaaslan, "Bize göre yerel seçimler, yerel yöneticilerin seçilmesinin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Biz, AK Parti'mizin ulusal ölçekteki politikalarını ve vizyonunu şehirlere, şehirlerimizi de geleceğe taşımanın gayreti içindeyiz. O yüzden şunu söyleyebilirim ki bu seçimlerde bir kez daha AK Parti belediyeciliği adıyla markalaşan eser ve hizmet siyasetimizi yeni şehircilik vizyonumuzla birleştirerek milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak yeni döneme hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Karaaslan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İlk gündemimiz elbette ki 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğrayan deprem bölgesi illerimiz oldu. Adıyaman ve Kahramanmaraş illerimizden başladığımız saha çalışmaları kapsamında yerinde dönüşümden rezerv alanlara, geçici barınma merkezlerinden köy evlerine kadar bölgede büyük bir hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allahtan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sahada tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla her alanda gayretle çalışmaya ve vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmaya devam edeceğiz. Bölgede ilgili kurumlarımız tarafından 200 bin konutun ihale süreçleri ve inşası hızla devam ederken yapımı biten konutları çok yakında etap-etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konut ve köy evlerimiz de tamamlandıkça teslimatlarını yapacağız. Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı ve bu şehirlerimizi yalnızca binalarıyla değil ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz."

3,3 milyon konutun dönüşümü sağlanmış, böylece 20 milyona yakın insanın güvenli yuvalara kavuştuğuna işaret eden Karaaslan "Ülkemiz genelinde ise, 2012'de 'bedeli ne olursa olsun' diyerek Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm hamlesiyle böylesi hayati bir konuyu bile siyasi bir malzemeye dönüştürmeye çalışan muhalefet partilerinin tüm engellemelerine rağmen ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun dönüşümü sağlanmış, böylece 20 milyona yakın insanımız güvenli yuvalara kavuşmuştur. Türkiye genelinde bu dönüşümün yaptığımız yeni yasal düzenlemeler ve kazandığımız hız ile seferberlik halinde devam etmesini hedefliyoruz. ve biliyoruz ki sadece konutları dönüştürmüyoruz bizler güvenli, sağlıklı, kimlikli, şehrin hafızasını devam ettiren açık ve yeşil alan kullanımlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, peyzaj düzenlemeleriyle, ticaret alanlarıyla, kültürel ve sanatsal altyapısıyla yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Özetle tüm şehirlerimizdeki sağlıksız ve riskli yapı stokunu yenilemekte kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Karaaslan, hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderliğinde her alanda Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir vizyon koymak olduğunu belirtti.

Yeşil Kalkınma Devrimini hayata geçirerek öncü ve lider ülke olmak için çalışmalarına devam ettiklerini altını çizen Karaaslan, "Kaynakların hızla tükendiği ve dünyanın yeni arayışlara girdiği bu yeni dönemde Dünyayı kirleten ülkeler sıralamasında en sonlarda olmamıza ve tarihi sorumluluğumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen; yenilenebilir enerji, alternatif ulaşım yöntemleri, kentsel yeşil altyapı sistemleri, sürdürülebilir atık yönetimi gibi yeni dönemin yeni başlıklarında Cumhurbaşkanımızın adını koyduğu Yeşil Kalkınma Devrimini hayata geçirerek öncü ve lider ülke olmak için çalışmalara devam ediyoruz. Küresel bir marka haline gelen ve BM tarafından kabul edilen, Türkiye Yüzyılı Şehircilik anlayışının olmazsa olmazı Sıfır Atık. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ve liderliğinde 6 yıldır sürdürülen Sıfır Atık Projesi bugün uluslararası alanda bir dünya markası haline gelmiş ve dünyanın çevre sorunlarıyla baş etmeye çalıştığı bir dönemde en somut ve güçlü çevre projesi haline dönüşmüştür. Kaynaklarımızı tüketmeden kullanabilme prensibine dayanan Sıfır Atık Hareketi kapsamında bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. 432 milyon ağacın kesilmesi, 4.9 milyon ton sera gazı salımı önlendi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranının bu yıl % 35'e çıkması, 2035'te ise yüzde 60'a çıkarılması ve 2050 yılına gelindiğinde düzenli depolamaya gönderilen atık miktarının Sıfıra indirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Yarın hep birlikte 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nü karşılayacaklarını ifade eden Karaaslan, "Bizim 31 Ekim Dünya Şehirler Günü'nde başlatarak 8 Kasım'da nihayete ulaştırmayı hedeflediğimiz bu Çalıştay'ın da sonuna gelmiş olacağız. Türkiye Yüzyılı Şehirleri'nin değişen ve dönüşen yeni beklentilerini, afetlerin şehirlerde arttırdığı kırılganlıklara karşın dayanıklı şehirler inşa etmenin yollarını, şehir kimliğini muhafaza ederken bir yandan da çağın gereklilikleri doğrultusunda oluşan ihtiyaçları şehir yaşamına dahil etmenin yöntemlerini, çevresel ve kültürel sürekliliği sağlamanın metotlarını, 'kadim ve gelenek' ile 'modern ve gelecek' arasındaki denge kriterlerini, medeniyetimizden ilham alan bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilen ve geleceğe eser olarak bırakabileceğimiz özgün bir mimari tasarım anlayışının temellerini, yeşil kalkınma devrimini şehirlerde gerçekleştirmenin yol haritasını ortaya koymayı hedeflediğimiz çalıştay sonuçlarını da ilerleyen dönemde sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.