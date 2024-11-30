Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici
Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor

Savaşın etkileri günden güne büyüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kahramankazan'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kahramankazan'da konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumlara yardım eli olacağız. Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, " Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumlara yardım eli olacağız. Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

İleri, partisinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasi partinin ötesinde birbirlerine sahip çıktıkları büyük bir ailenin üyeleri olduklarını söyledi.

Bir davanın mensupları olduklarını vurgulayan İleri, "Bizler, Türkiye'nin en kuvvetli ailesiyiz. Neden en kuvvetliyiz? Çünkü her şeyden önce samimiyiz, dürüstüz, çalışkanız çünkü haklıyız. Bizim mücadelemiz haklı bir mücadele. Bizim davamız haklı bir dava ve liderimizin arkasında şüphe duymadan, tereddüt etmeden her daim çalışmaya hazır bir aileyiz. Biz, işte bundan dolayı güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin gücünün paradan, dış desteklerden değil haklı ve doğru olmaktan geldiğini kaydeden İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Bunların yanında ülkede siyaseti hakkıyla yapma, siyaseti sistemin çeperlerinden tam merkezine oturtmanın mücadelesini verdiklerini anlatan İleri, şöyle konuştu:

"Bugün bu ülkeyi çok şükür siyaset idare ediyor. Bugün bu ülkedeki kararları, en üst düzey kararları çok şükür artık siyasiler veriyor. İşte bu mücadelede yeni bir kilometre taşına geldik. Bu kilometre taşının adı şüphesiz Türkiye Yüzyılı Vizyonu'dur. Türkiye Yüzyılı kapsamında bizler çalışmaya, icraata, üretmeye, bu milletin düşmanlarıyla mücadeleye devam edeceğiz. Her daim dik durmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Türkiye'yi dünyadaki en kuvvetli 10 devletin arasına hep beraber sokacağız, diğer taraftan Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumlara yardım eli olacağız. Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz. Bizler biliyoruz ki bu milletin, bu coğrafyanın ümidi bizdedir. AK Parti olarak bizlerin sorumluluğu iç cepheyi kuvvetlendirmek, ayağa kaldırmak ve milleti her daim ayrıştırmaya, birbirine düşürmeye çalışanlara, kimlikler üzerinden siyaset yapmaya, milletin bir kesimini diğer kesimine tepeden bakmaya yönlendirenlere karşı biz bu mücadeleyi vereceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu kongrede tek listeyle gidilen seçimde ilçe başkanlığına Hasan Çidem getirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, emeklerinden dolayı önceki dönem Kahramankazan İlçe Başkanı Ahmet Ceylan'a Türk bayrağı takdim etti.

Kongreye AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Orhan Yeğin ve Zeynep Yıldız, Ankara İl Başkan Yardımcısı Emirhan Turan, çevre ilçelerin belediye ve teşkilat başkanları ile delegeler katıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Politika
img

Vedat Milor çileden çıktı! Restoran sahibini fırçaladı
img

En çok altını olan ülkeler belirlendi
img

Süper Lig'in devlerinden tarihi takas
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.