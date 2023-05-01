AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 'Türkiye'yi bugünkü duruma getirdik'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sosyal hayatı, siyasi hayata inişin travmatik uygulamalara yol açan vesayetçi yapıları, toplumsal mühendisliğe kalkışmış kimi kişi, kurum ve çevreleri milletten aldığımız güçle bertaraf ederek muazzam bir temizlik yaptık ve Türkiye'yi bugünkü duruma getirdik" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tekirdağ'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Yazıcı, Türkiye'nin seçimine günler kaldığını belirterek, "13 günümüz kaldı Türkiye'nin seçimine. Niye Türkiye seçimi diyoruz? Gerçekten bu seçim Türkiye için bir dönemeç. Aziz milletimizin en önemli kazanımlarından Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılının son seçimi 14 Mayıs seçimi. Gene bununla bağlantılı, 2'nci yüzyılın ki, biz ona Türkiye Yüzyılı diyoruz. 2'nci yüzyılın da ilk seçimi. Bir başka hususiyeti, çok partili demokratik hayatımızda iktidar değişiminin gerçekleştiği, tek parti yönetiminden çok partili çoğulcu sisteme geçisin seçiminin yapıldığı 1950 seçimleri de 14 Mayıs tarihinde yapılmış. Dolayısıyla bu kadar önemli iki hususiyetin birleşmiş olması 14 Mayıs 2023 seçimlerini tarihi anlamda da gerçekten çok kıymetli kılmaktadır. Ayrıca bu seçimde Türkiye'de milletten destek ve yetki istemek üzere kümelenmiş siyasi yapıların bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta kimi zaman 6'lı masa, kimi 7 oldu, 10 oldu. Herhalde 10'u da aştı, farklı katmanlar var. Görünür görünmeyen yancıları, destekçileri saymıyorum bir ittifak arasında geçecek olan bir seçim. Türkiye'de iş yapanlar var, bir de konuşanlar var. İş üretenler var, laf üretenler var. İş üreten kesimi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadroları ve Cumhur İtifakı temsil etmektedir. Milletin önüne çıkarken hesap vermek üzere çıkarsınız, yetki istediğinizde gelecek zaman diliminde yapacaklarınızı veya Türkiye için hayal ettiğiniz sürece yapılması gerekenleri ön görülerinize ilişkin muhayyileniz olur, bunları anlatırsınız. Siyasal davranış biçimlerimizin en önemli unsurlarındandır çünkü bizler siyaseti genel başkanımız öncülüğünde milletimizin hukukunu korumak, burada milletten kastım 85 milyonun tamamıdır. Milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyo ekonomik engelleri ortadan kaldırmak, refah seviyesini yükseltmek bir başka ifade ile sofrasında ki ekmeği büyütmek için yola çıkmış kadrolarız" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilatlar ile bir araya gelen Hayati Yazıcı, daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i makamında ziyaret etti.