AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tarihte nice az olanları çok olanlara, zahiren güçsüz görünenleri güçlü görünenlere karşı muzaffer ettiği gibi hepimizin maddi ve manevi desteğiyle de Rabb'im Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize zafer nasip etsin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tarihte nice az olanları çok olanlara, zahiren güçsüz görünenleri güçlü görünenlere karşı muzaffer ettiği gibi hepimizin maddi ve manevi desteğiyle de Rabb'im Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize zafer nasip etsin." dedi.

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneğinin (KİHMED) 17. Genel Kurulu'nda konuşan Dağ, İsrail- Filistin meselesinin her zaman gündemlerinde bulunduğunu ancak son sürecin diğer yaşananlardan çok daha ileri durum olduğunu söyledi.

Daha önce Batılı devletlerin daha üstü kapalı şekilde süreci yönettiğini ve desteklerini gösterdiğini, son iki haftada yaşananlara bakıldığında ise artık açık seçik dünyada herkesin gözü önünde desteklerini vurguladı.

Dağ, iki haftalık süre içinde Tel Aviv'i ziyaret etmeyen Batılı devlet başkanı, başbakan kalmadığına işaret ederek, bu durumun üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gereken mesele olduğunun altını çizdi.

"Nitelikli gelecek, ülkeyi çok daha öteye götürecektir"

"Bugün dünyaya insan hakları üzerinden sürekli nizam vermeye çalışanlar, insan hakları toplantı gösteri yürüyüşleri ifadesi üzerinden iç hukuka bile müdahale etmeye çalışanlar, son yaşanan süreçte kendi ülkelerinde Filistin bayrağı ile Filistin'e destek gösterileri yapmayı engelleyip aynı zamanda suç saydılar." diyen Dağ, dün de İngiltere'de bir çocuğun Filistin bayrağı taşıdığı için tutuklandığını anımsattı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sokakların yakılıp yıkıldığı Gezi Parkı olaylarını her seferinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri bağlamında değerlendirdiğini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bizi de bir yere doğru çekmeye çalıştılar. Bugüne kadar çok net şekilde tavır ortaya koyduk. 'Zalime karşı mazlumun yanındayız' dedik. Bunu zaman zaman sözle ortaya koyduk, zaman zaman fiziken imkan dahilinde eylemle ortaya koyduk. Bu Karabağ'da aynı şekilde, Suriye'de aynı şekilde oldu. Zaman zaman BM Genel Kurulunda 'Dünya beşten büyüktür' sözüyle Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek ortaya koyduk. Fiziken imkan olduğu sürece başka şekillerde de ortaya koymaktan bu ülke geri duracak değildir. Tarihte nice az olanları çok olanlara, zahiren güçsüz görünenleri güçlü görünenlere karşı muzaffer ettiği gibi hepimizin maddi ve manevi desteğiyle de Rabb'im Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize zafer nasip etsin. Hem coğrafyamızda hem dünyada daha adil dünyanın imkan dahilinde olması için temennide bulunuyoruz."

Dağ, dünyanın geldiği durumda nicelikli ancak esas olarak nitelikli geleceğe ihtiyaç olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nitelikli gelecek, ülkeyi bizim getirdiğimiz bu noktadan çok daha öteye Allah'ın izniyle götürecektir. Buna sadece Türkiye olarak değil, Türk dünyası, İslam dünyası, ümmet olarak değil, gönül coğrafyamız olarak değil, emin olun, abartılı söylemiyorum, dünya için, dünyanın geleceği için çok ihtiyacımız var. Kalbinde merhamet, yönetim sisteminde adalet olan, teraziyi adalet üzerine kurgulayan bir dünyaya herkesin ihtiyacı var. Bir imam hatipli olarak, tabii ki imam hatip okullarındaki yetişecek nesiller bizim için kıymetlidir, önemlidir ama yönetici olarak da tüm okullarımızda manevi eğitimin de maddi eğitimin de hepsinin gelişimi bizler için kıymetli."

"Dünya adalet ve merhamete en muhtaç olduğu günleri yaşıyor"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da imam hatip camiasında aile ortamı bulunduğunu, bu samimiyet ve birlikteliğin "Türkiye Yüzyılı"nda kendilerini daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Belki de Türkiye Yüzyılı'na bundan önceki dönemde olduğu gibi en az maliyetle, en yüksek katma değeri sunacakların yine imam hatip ailesi olacağını dile getiren Ceylan, nitelikli gelecek için çalışmayı ve mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ceylan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Filistin'de çok büyük soykırıma şahitlik ediyoruz. 75 yıldır aslında mütemadiyen devam eden büyük insanlık krizi, büyük soykırım var. Dünya Adem aleyhisselamdan bugüne belki de adalet ve merhamete en muhtaç olduğu günleri yaşıyor. Gelen her peygamber, dünya tarihine baktığımızda adalet terazisini dengede tutmak için mücadele etmiş ve bunun için bu mücadele yüzyıllardır devam etmiş. Bugün adalet terazisinin dengesi bozulduğu için, bugün bu büyük soykırımları yaşıyor dünya ve insanlık. İnşallah imam hatip gençliği olarak, nitelikli gelecek vizyonuyla yetişecek gençlerimizle bu adalet terazisini yeniden dengeye getirecek ve bu zulümlerin sona ermesini, adil bir dünyanın mümkün olacağını bir kez daha dünyaya haykıracağız. Rabb'im oradaki kardeşlerimize şerefli zaferi nasip etsin."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise barışı, medeniyet değerlerini, sevgiyi, kardeşliği, birlikte yaşamayı, ayrışmamayı, herkesi kucaklamayı ve değerlerine sahip çıkmayı öğrenen bir neslin Türkiye'yi ayağa kaldıracağını anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yüreklerinin Filistinlilerle beraber olduğunu, onların yanında olduklarını söyledi.

İmam hatiplilerin, "tam istikamet üzere yürüyen nesil" olduğunu dile getiren Büyükakın, yaratıcısıyla ve toplumla ilişkisini doğru kuran nesil yetiştirilmediği müddetçe dünyaya nizam verme şansının bulunmadığını kaydetti.