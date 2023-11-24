AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Türkiye Uçurumun Kenarından Dönmüş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, seçimlere iddialı hazırlandıklarını belirterek, Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğünü söyledi. Kandemir, Cumhur İttifakı olarak birlikteliği muhafaza ederek millete hizmet etmeyi sürdürmek istediklerini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, değer birlikteliğiyle siyaset yapan ve siyaseti böyle okuyan bir siyasal hareket olduklarını belirterek, "Bu seçimde de fırsat verilirse hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. İnşallah milletimizle el ele, ' Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolarımızla bambaşka bir Türkiye inşa etmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Ak Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret eden ve partililerle görüşen Kandemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, partinin bütün kademeleriyle bir araya gelip, değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Türkiye'nin yerel seçimlere hazırlandığını anımsatan Kandemir, "Nasip olursa pazar günü parti olarak Türkiye'de temayül yoklamalarımızı yapacağız. Sonrasında da süratle inşallah çalışmalarımızı Genel Başkanımızın liderliğinde tamamlamak suretiyle adaylarımızla birlikte milletimizin huzuruna bir kez daha çıkmış olacağız." diye konuştu.

Kandemir, arzularının AK Parti belediyeciliğinin yaygınlaşması ve AK Parti bayrağının Türkiye'nin pek çok yerinde dalgalanması olduğunu dile getirdi.

"Cumhur İttifakı anlayışı ülkemizin pek çok yerinde inşallah hizmet etme imkanı bulsun. Cumhur İttifakı olarak çok iddialı hazırlanıyoruz bu seçimlere. Milletimize hizmet etmek üzere yola çıkmış bir birlikteliğiz. Değer üzerinde siyaset yapan birlikteliğiz. Birlikteliği muhafaza etmek suretiyle millete hizmet etmeye devam edelim istiyoruz. 14 ve 28 Mayıs'ta milletimiz ağır bir sorumluluk yükledi omuzlarımıza. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet etme siyaset anlayışını tüm Türkiye'de devam ettirelim istiyoruz." ifadelerini kullanan Kandemir, bu amaçla çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Yerel seçimlerde de milletin gönlüne, dualarına talip olduklarını vurgulayan Kandemir, büyük bir heyecan içerisinde bunun hazırlıklarını yapmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Kandemir, "28 Mayıs sonrası özellikle rakip siyasi partilerin içerisindeki tartışmalardan dolayı bir kere daha gördük ki; Türkiye gerçekten de adeta uçurumun kenarından dönmüş. Biz değer birlikteliğiyle siyaset yapan, siyaseti böyle okuyan bir siyasal hareketiz. Bu seçimde de fırsat verilirse hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. İnşallah milletimizle el ele 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolarımızla bambaşka bir Türkiye inşa etmeyi arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir, daha sonra parti binasında basına kapalı gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Malatya İl Başkanı Namık Gören ve partililer iştirak etti.