AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Ahlat'a il olma müjdesi

Ahlat'ta "Yöresel Yemekler ve Zanaatkar Eller Etkinlikleri" başladı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki "Kültürel Etkileşim ve "Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliklerine katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ahlat'a il olma müjdesini verdi. Ahlat'taki 1071 Millet Bahçesi alanında düzenlenen programa katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Demiröz, Ahlatlıları heyecanlandıran bir konuşma yaptı. Demiröz, "Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ahlat Belediyesi tarafından 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta Festivali Ahlat 1071 Millet Bahçesinde başladı.

"Türkiye son 2 yılda pandeminin etkisinden bütün dünya ülkeleri gibi bizlerde etkilendik"

Mehteran gösteri ile başlayan programa katılan ve bir konuşma yapan Demiröz, "Ahlat önemli bir yer. Müslüman Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı. Burayı ilk yaptığımızda Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olarak yapıldı ve Cumhurbaşkanımız ismini 1071 Millet Bahçesi olarak takdim etti. Ama şimdi Türkiye'nin her yerinde öyle büyük millet bahçeleri yapılıyor ki Ahlat'ımız kaçıncı sırada kaldı onu bilmiyorum. Çünkü Türkiye her gün çok gelişiyor. Türkiye son 2 yılda pandeminin etkisinden bütün dünya ülkeleri gibi bizlerde etkilendik. Ama inşallah bu yılsonuna kadar sadece ekonomik işlerde, mali durumlarda, bütün dünyanın içinde olduğu çalkantı gibi Türkiye'mizde de bazı sıkıntılar var. Bunu biliyoruz. Ama 20 yıldan beri bu ülkeyi geldiği yerden bu güne kadar getiren, dünya ülkesi haline getiren, dünyada söz sahibi yapan bir dünya liderimiz var. Onun etrafında kenetlenerek Türkiye bugün tam bağımsız bir ülke olarak, sizlerde izliyorsunuz dış politikada dünyaya sesini duyuran, savaşan ülkeleri bir masaya oturtan yeri geldiği zaman dünyanın 60 tane mağdur ülkesini yanına alan, onlara sahip çıkan lider bir ülke haline geldi. 2023'te zafer ülkesini sevenlerin olacak" diye konuştu."MHP Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız""Türki Cumhuriyetlerinden, diğer ülkelerden devlet büyükleri Ahlat'a gelecek" diyen Demiröz, 1071 Malazgirt kutlamaları çerçevesinde Türki Cumhuriyetlerinin Devlet Başkanlarının da Ahlat'a olacağını kaydederek sözlerine şöyle devam etti. "Bugün Ahlat'ta ülkenin her köşesinde gelen, mozaiğimiz olan kardeş şehirlerimizden gelenlerle birlikte bir lezzet şenliği düzenlendi. Bütün yörelerin yemeklerini usta ellerden tadacağız inşallah. Buna birinci lezzet buluşması diyoruz. İnşallah hep beraber bunun yıllarını da görürüz. 25-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Ahlat'ta gelecek. Cumhur İttifakının diğer liderleri Devlet Bahçeli Başkanımız buraya gelecek. Bu yıl sürpriz olarak da Türki Cumhuriyetlerinden, diğer ülkelerden devlet büyüklerimiz buraya gelecek. Cumhurbaşkanı yerleşkesinin yanında bazı yeni yerleşkeler ve misafirhaneler yapıyoruz. Ahlat'ta bundan sonra dünya başkenti gibi dünya liderleri toplanıp, dünyanın sorunlarını görüşecek bir kent haline geleceğiz. Bunu büyüklerimiz açıklayacak. Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim".Demiröz'ün ardından bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Ahlat'ta, Bitlis'e her şey yakışıyor. Son dönemlerde devlet büyüklerimizin emek ve gayretleriyle bizler de çalışarak, Bitlis'in Türkiye'nin ve dünyanın yıldızı haline getirmeye çalışıyoruz. Bu yıldızların bir köşesi de diğer ilçelerimiz gibi Ahlat'tır. Gün geçmiyor ki Ahlat'ta bir etkinlik olmasın. İnşallah şenliğimiz hayırlı ve bereketli olur" dedi.Türkiye Cumhuriyeti devletinin hiç olmadığı kadar garip sınavlardan geçtiğini ifade eden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Türkiye bizimle beraber. Kuruluşun olduğu yerdeyiz. Bin yıl önceki başkentimizdeyiz. Bugün Türkiye'nin özellikle lezzet ustalarını size davet ettik. Anadolu lezzetlerini size ikram etsinler istedik. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç olmadığı kadar garip sınavlardan geçti ve alnının akıyla her sınavını başarıyla geçti" diye konuştu.Konuşmaların ardından etkinlikler Halk Oyunları, okçuluk ve sergi alanlarının gezilmesiyle devam etti. Etkinlikler müzik eğlence, şehir gezisi, bayrak yürüyüşü ve korteji ile devam edecek.