AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Samsun'da konuştu Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Belediye başkanlığı görevi büyük bir sorumluluk da taşıyor.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Samsun'da bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Samsun, Sinop ve Zonguldak il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Partili belediyelerinin CHP'ye, CHP belediyelerine bakarak öğrenecekleri hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

AK Partili belediyelerin yerel yönetim hizmet anlayışını demokrasiyle bütünleştirdiğini belirten Demir, "Şimdi bütün belediyelerin seceresi var bizde. Hepsine bakıyoruz. Bütçeleri var. Ne yaptıkları var. Borçları var. Harcamaları var. Özel kalem dahil bütün harcamaları var ama AK Parti'ye bakıyoruz. Ortalama bütçelerinin yüzde 4'üne tekabül ediyor sosyal yardım bütçesi. Onun için biz her şeyin en iyisini yaparız. İmkanımız varsa büyükşehirler, il belediyelerimiz, büyük ilçe belediyelerimizle her şeyin en güzelini yapmak zorundayız. Çalışmak bizim işimiz." dedi.

Demir, AK Partili belediyelerin teknik hizmetler vermenin ötesinde şehirlerine yön veren bir anlayışı benimsediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul örneği olduğu gibi şehirlerimize kimlik kazandıran, şehirlerimizin gerçek anlamda dönüşümünü gerçekleştiren, şehirde yaşayanların kişiliklerinin oluşmasına katkı verecek iddialı şehirler yapıyoruz biz. Bakın bir daha, biz asla günlük işlerle eğitilen insanlar değiliz. Çok özel bir toplantıya gittiğinizde kılık kıyafetinizle düzen verirsiniz, mecbursunuz, şehirlerde böyledir. Dolayısıyla biz iddialı şehirler peşindeyiz. O açıdan belediye başkanlarımız en yetenekli, en birikimli, vizyon sahibi hem şehrine hem de insanlara katkıda bulunacak insanların belediye başkanı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bunu becerebilmemiz gerekiyor. Belediye başkanlığı görevi büyük bir sorumluluk da taşıyor. Yani siz duruşunuzla şehrinize renginizi veriyorsunuz."

Demir, seyahat eden insanların farklı şehirlere gittiğinde o şehrin temizliğini, dizaynını, bordürlerini, orta alanlarını, refüjlerini ve yeşilini gördüklerinde orada AK Parti belediyeciliği olduğunu anladıklarını vurguladı.

AK Parti açısından belediye başkanlığının önemine işaret eden Demir, "Bırakın başka illeri, ben İstanbul'da dolaşırken İstanbul'da bir ilçeden bir ilçeye giderken nereden fark ediyorum biliyor musunuz? İstanbul'u çok bilmemin ötesinde bu caddeden öbür tarafa geçiyorsun bakıyorsun perişan, sıkıntı... Üstelik de karşıya gittiğim sıkıntının olduğu yerler İstanbul'un en zenginlerinin oturduğu yer. Hemen yanı başında Zeytinburnu muazzam, pırıl pırıl çağ atladı. Arkasından Bakırköy ki İstanbul'un en zenginlerinin oturduğu, mutena bir ilçeyken perişan. Onun için belediye başkanlığı bizim açımızdan son derece önemli. Bizim belediyecilikte hizmet anlayışımızın mimarı kutup yıldızı gibi önümüzde duran dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemden örnekler veren Demir, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul'da muhafazakar insanların çoluk çocuğunu alıp yemek yiyecek yerleri yoktu. Hiç unutmam Florya Sosyal Tesisleri, Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesisleriydi. Sadece Büyükşehir Belediyesinde görevli bürokratlarının kaldığı yerlerdi. Orada eğlendikleri, kimseyi içeri almadıkları, etrafları yüksek duvarlarla kaplı bir yerdi. Bir tarafta muazzam deniz, yeşillikler içerisinde ama kimse giremiyor. Cumhurbaşkanımız orayı millete açtı. İşte bütün sosyal tesislerin anası Florya Sosyal Tesisleri'dir. Yaşayan biri olarak söylüyoruz. Herkes çoluk çocuğunu aldı götürdü. Herkes içerisinde yemek yedi, uygun fiyatla, temiz ortamda. İşte arkadaşlar biz bu işin ruhunu oluştururken gelin görün ki yani çok büyük işler yapıyoruz ama bir çorbaya kurban gidiyoruz. Olacak iş mi bu? Bir çorba, bir kase çorba. Buna müsaade etmememiz gerekiyor. Bakın 1 milyon 600 bin kişiye biz AK Partili belediyeler yemek dağıtıyoruz. Sıcak yemek kapalı kaplar içerisinde milleti rahatsız etmeden götürüp evlerine bırakıyoruz. Bir önceki günün kabını alıp getiriyoruz. Bak böyle yaptık biz bunu. Ferman Fatih'in, uygulayan bizler ama reklama kurban gidenler de yine bizler. Onun için bu sosyal medya, yapılan işlerin tanıtımı, teşkilatla ilişkiler bunlar çok ama çok önemli."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ile Hasan Basri Yalçın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Sinop ve Zonguldak'ın belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Politika
