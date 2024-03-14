Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Bafra ilçesinde esnaf ziyareti, kursiyer ve hastaları ziyaret etti. Karaaslan, Bafra Belediye Başkan adaylarıyla programlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde ziyaretler yaptı.

Karaaslan, Bafra ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerleri ve Bafra Devlet Hastanesi'nde hastalar ile yakınlarını ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yerinde olduğu gibi Samsun'da da ilçe ilçe gezdiklerini, esnaf ziyareti, aile buluşmalarına katıldıklarını belirten Karaaslan, bu kapsamda Bafra Belediye Başkan adayları Hamit Kılıç ile programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazanın bereketlendirdiği bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getiren Karaaslan, "Her şeyden önce 31 Mart yerel seçimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye başkan adaylarımız, tecrübeleriyle, belediyecilik anlayışlarıyla Cumhur İttifakı olarak birliğimizden aldığımız güçle sahada çok aktifler. Vatandaşların dertlerini dinleyen, bunu sadece seçim dönemlerine sıkıştırmayan bir anlayışın temsilcileridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yerel yönetimlerle başlayan tecrübesiyle şehirlerimizi o hedefe taşımak için mücadele içindeler. Amaç sadece seçimi kazanmak değil, hem gönülleri kazanmak hem de o şehrin kazanmasını sağlayacak projeleri, vizyonları, hedefleri hayata geçirmek." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar, iklim değişiklikleri, seller, zaman zaman su baskınları gibi acı tecrübeleri bulunduğunu belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Atakum açıklarında deprem meydana geldi. Büyüklüğü sebebiyle hiçbir hasarımız, can kaybımız olmadı ama bundan sonrasıyla ilgili bu riskleri bertaraf edecek, minimuma indirecek, risklerini bilen ve yöneten şehirler anlayışıyla ilkesel duruş sergiliyoruz. Bu noktada Samsun'umuzun ihtiyaç duyduğu altyapı çalışmaları büyük oranda gerçekleşti. Eksik yerler varsa onlar da tamamlanacaktır. Geçtiğimiz günlerde proje lansmanı yapan Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan'ın da öncelik verdiği konulardan biri, şehrimizi risklerden arındıracak uygulamaları hayata geçirmek. Kentsel dönüşüm, bunun en önemli aşamalarından biri. Yeni dönemde hızlı kentsel dönüşümü şehrimizin ihtiyaç duyduğu alanda başlatacağız."

Karaaslan'a ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan adayı Hamit Kılıç ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Çiğdem Karaaslan Milletvekili AK Parti Samsun Bafra Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdurrahman Bilen kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayı Abdurrahman Bilen kimdir? Mehmet Faik Çeçen kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı Mehmet Faik Çeçen kimdir? Ahmet Yüksel kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı Ahmet Yüksel kimdir? Salih Korkmaz kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayı Salih Korkmaz kimdir? Saadet Partisi Vezirköprü adayı İbrahim Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Vezirköprü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Terme adayı Ahmet Köneçoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Terme belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekkeköy adayı Kübra Köse kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Tekkeköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Salıpazarı adayı Ahmet Gür kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Salıpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ladik adayı Fatih Önder kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Ladik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kavak adayı Enver Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Kavak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İlkadım adayı Mohammed Okutan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun İlkadım belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Havza adayı Ali Osman Tekkeşinoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Havza belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşamba adayı Zekai Sapancı kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Çarşamba belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Canik adayı Ahmet Keser kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Canik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bafra adayı Şükrü Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Bafra belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title