AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'nin açılış törenine katıldı. Törende halk oyunları gösterisi de yapıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'nin açılış törenine katıldı.

Karşıyaka Bostanlı Kapalı Pazar Yeri'nde dün başlayan, yöresel ürünlerin satışa sunulduğu etkinliğin açılış töreni bugün gerçekleştirildi. Törende halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Eyyüp Kadir İnan, törende yaptığı konuşmada, birçok kez Kars, Iğdır ve Ardahan'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgelerinde büyük atılım yaptığını vurgulayan İnan, şöyle konuştu:

"Bugün Karabağ'da, o 30 senedir işgalden kurtarılmış topraklarda, Şuşa'da çok daha farklı, güçlü bir Azerbaycan var, çok daha güçlü bir Türkiye var. İnşallah güçlenerek siz değerli hemşehrilerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bizim hükümet olarak Cumhurbaşkanımız, partimiz adına hangi projeniz, hangi çalışmanız, destekleyebileceğimiz hangi konu varsa burada bu genç kardeşiniz olarak emrinizde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum."

Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Çetin Demir, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla açılış törenini bugüne aldıklarını söyledi.

Demir, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.