AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı İlçe Başkanlarını Açıkladı

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından il binasında düzenlenen basın toplantısında da İl Başkanı Murat Çetin ilçe başkanlarını açıkladı.

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığına Mehmet Tiryaki, Nizip İlçe Başkanlığına Muharrem Cankesen ve Nurdağı İlçe Başkanlığına ise Mehmet Bali'nin atandı.

"İlçe yönetimlerini belirleme süreci başlattık"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Gündemde olan Türkiye'de 922 ilçeyi 7 Ekim tarihinde yapılacak olan Genel Kurul öncesi teşkilat birimimiz tüm illerde uygun ve eksik gördüğü yenilenmesi gerekebilecek veya ihtiyaç görülen il başkanlarının görüşlerini alarak bizlerde aynı şekilde şehrimizde eksik gördüğümüz değişikliğin faydalı olacağını düşündüğümüz ilçeler ile de ilçe başkanlıklarını ve ilçe yönetimlerini belirleme süreci başlattık. Tabi bu 922 ilçenin de Türkiye'de hemen hemen yüzde 65 yüzde 70 bandında yüzlerce ilçeyle beraber kapsayan süreç ve 7 Ekimden önce ve büyük kongreden önce bitirilmesi gereken zaman dilimi. Burada bizlerde Gaziantep'te 4 ilçe konusunda tasarrufta bulunduk. İlçe başkanlarımız ile görüştük kimisinin sağlık durumuyla kimisinin devam etmek istememesi gibi taleplerle bu değişikliklerin olması yönünde görüşmelerimizi yaptık" dedi.

"Karar çıktığı için istifası kabul edilmedi"

"Aday olan kişilerle İl başkanlığımızda mülakatlar yaptık. Şahinbey ilçesine 26 tane başvuru vardı. Nurdağı'na 6 başvurumuz vardı. Nizip'e 4 tane başvurumuz vardı. Araban ile ilgili genel merkezimizden mevcut başkanımızın devam etmesi yönünde karar çıktığı için istifası kabul edilmedi ve mevcut başkanımız görevine seçim sonuna kadar kongre zamanına kadar devam etme kararı verildi. Özellikle belirtmek istiyorum gerçekten aday adayı olan, mülakata çağırılan, genel merkeze giden her adayımız birebir bu görevi layıkıyla yapabilecek kapasitede özellikle teşkilat uğrunda zamanını, mesaisini fazlasıyla verebilecek ve Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda Gaziantep'te Allah'ın izni ile 10'da 10 yapacak ilçe belediye başkanlıklarını kazanacak ekibin bir parçası olacak. Kendilerini tebrik ediyorum ve yeni görevlerinde partimiz adına uyum içerisinde, huzur içerisinde de nice başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP