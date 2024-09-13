AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez: Türkiye'yi Birlikte İnşa Ediyoruz

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Ak Parti'nin 81 ilde tek bir vücut, tek bir kalp gibi hareket ederek Türkiye'yi inşa ettiğini söyledi.

Dönmez, kentteki bir otelde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, bu etkinliğin temelinde yatan en önemli unsurun milletin iradesine duydukları sonsuz saygı olduğunu belirtti.

Ak Parti kuruluşundan bu yana milletin istek ve beklentilerini doğrudan milletin kendisinden dinleyerek hareket etmeyi bir ilke olarak benimsediğini anlatan Dönmez, "Biz şehirlerimize gidip vatandaşlarımızla buluşmayı yalnızca bir görev değil, demokrasimizin temellerini güçlendiren kuvvetli bir bağ olarak görüyoruz. Bu yüzden her fırsatta milletimizle bir araya geliyor, onların sesine kulak veriyoruz." dedi.

Vatandaşlarla birebir temas kurup, onların gündelik sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini ilk ağızdan dinleyip, çözüm üretmek istediklerini vurgulayan Dönmez, Ak Parti'nin bugüne kadar ortaya koyduğu söylem ve eylemlerle sorunun değil hep bir çözümün parçası olduğunu dile getirdi.

Ak Parti'nin her zaman hizmet siyaseti yaptığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bu buluşmalar hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızla aramızdaki köprüyü daha da sağlamlaştırmaktadır. Yaptığımız projelerin, atılan adımların gerçekleştirilen reformların vatandaş nezdindeki karşılığını görmek, eksikliklerimizi ve iyileştirilmesi gereken alanları fark etmek açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu buluşmalar demokrasimizin kalitesini yükselten bir adımdır. Siyaset sadece seçim zamanlarında vatandaşın kapısını çalmak değildir. Bizler milletin verdiği yetkiyle millet için varız. İşte bu yüzden sizlerle düzenli olarak buluşmak sizlerin sesine her daim kulak vermek, halkımızın iradesini kesintisiz bir şekilde işletilmesine katkı sağlayacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha adil ve daha refah dolu bir Türkiye inşa etmek için birbirimizi anlamak, dinlemek ve çözüm odaklı çalışmak zorundayız. Bu buluşmaların en önemli hedeflerinden biri de birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. AK Parti olarak 81 ilimizde tek bir vücut, tek bir kalp gibi hareket eden yapımızla Türkiye'yi inşa ediyoruz."

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da Eskişehir'e AK Parti hükümetleri tarafından son 20 yılda yapılan yatırım ve destek tutarının yaklaşık 70 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, il genelinde yatırımların durmadan sürdüğünü söyledi.

Toplantıya, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan ve İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili ve İl Koordinatörü Ayhan Salman, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.