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AK Parti Eskişehir'de Temayül Yoklamaları Gerçekleştirildi

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AK Parti Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamaları teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İl Koordinatörü Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Genel Merkez Teşkilat Komisyon Üyesi Yasir Çelik, İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirilen temayül yoklamalarında, ilçe başkanları belirlenecek.

AK Parti Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamaları teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Temayül yoklamaları; İl Koordinatörü Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Genel Merkez Teşkilat Komisyon Üyesi Yasir Çelik, İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tepebaşı İlçe Başkanlığı Temayül Yoklaması 10.00 - 12.00 saatleri arasında, Odunpazarı İlçe Başkanlığı Temayül Yoklaması ise 14.00 - 16.00 saatleri arasında ilçe binalarında gerçekleştirildi. Teşkilat mensupları, ilçe başkanı görmek istedikleri 3 ismi yazarak oylarını kullandılar. Oy kullanım işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılmak üzere Genel Merkeze iletildi. Yapılacak sayımda öne çıkan isimler önümüzdeki günlerde Ankara'ya davet edilecek ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı yapacağı değerlendirmeler sonucunda yeni ilçe başkanları belirlenmiş olacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Gürhan Albayrak, "İl Koordinatörümüz Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Genel Merkez Teşkilat Komisyon Üyesi Yasir Çelik ile birlikte Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerimizin temayül yoklamalarını, teşkilatımızın yoğun ilgisiyle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. İlçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süreç sıkıntısız şekilde devam ediyor. Genel Merkezimiz temayül sonuçlarına göre önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ayhan Salman Milletvekili Odunpazarı Eskişehir Tepebaşı AK Parti Bursa Politika Güncel Haberler

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