AK Parti Edirne ve Keşan İl Başkanlıklarında Bayramlaşma Programı Düzenlendi

AK Parti Edirne ve Keşan İl Başkanlıkları, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenledi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de partililerle bir araya gelerek bayramlaştı. Programa AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan da katıldı. Ayrıca, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında da bayramlaşma programı düzenlendi ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, partililerle bayramlaştı.