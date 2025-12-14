Haberler

AK Parti'den Özel'in "cemevi" çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özel'in "AK Parti'nin mantığı cemevi, cümbüşevi dedikleri için cemevlerini Kültür Bakanlığına bağladılar. Diyanete bağlı olması lazım" sözlerine tepki gösterdi. Çelik "Bu sözler siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz" ifadelerini kullandı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin cemevlerini 'cemevi, cümbüş evi' dediği için Kültür Bakanlığı'na bağladığını iddia etti.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in 'AK Parti'nin mantığı cemevi, cümbüş evi dedikleri için cemevlerini Kültür Bakanlığına bağladılar' sözünü siyasi bir bühtan olarak nitelendirdi.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevilere yönelik çirkin yakıştırmaları nefret söylemi saydıklarını ve kökten reddettiklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde katıldığı İlke TV canlı yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel " Ak Parti'nin mantığı cemevi, cümbüş evi dedikleri için cemevlerini Kültür Bakanlığına bağladılar. Diyanete bağlı olması lazım. Diyanet Sünnilere değil, bir kere diyanetin tüm dinlere, elbette nüfusun %99'u Müslümansa, bütçenin %99'u Müslümanlara harcanması lazım. Sünni ne kadarsa o kadarı bütçenin Sünnilere, Alevi nüfus ne kadarsa bütçenin o kadarının Alevilere harcanması lazım. Bütün Cemevlerinin ibadethane olmasını savunuyoruz. Alevilerle ilgili daire, Sünnilerle ilgili bir daire, Müslümanlıkla ilgili bir yapı, diğer dinlerle ilgili her nüfusta ne kadarsan o kadar bütçe hakkını kullanması lazım diye söylüyoruz." dedi.

"BU SİYASİ BİR BÜHTANDIR"

CHP lideri Özel'in sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bu iddialara tepki gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'AK Parti'nin mantığı 'cemevi, cümbüş evi' dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığına bağladılar' sözü siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz.

AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarızAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

"AK PARTİMİZ BU ÇİRKİN SÖZLERLE YAN YANA GETİRİLEMEZ"

AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyasetiyle' partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır.

"BU DERİN MUHABBETE KİMSE GÖLGE DÜŞÜREMEZ"

Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez. Yine dün CHP tarafından iktidarımıza 'gayrı milli' denmesi, tümüyle gayrımeşrudur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri 'milli stratejilerin' devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği 'yerli ve milli özgüven devrimi' dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi

Erdem Aksoy
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

reis sana Ermeniler oy vermeeezzzz. boşuna parlatmaya calışma ermenileri

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

ben Alevi değilim bilmiyor olabilirim , cemevi ibadethane ise özel in dediği gibi diyanete bağlanması daha doğru olur , ibadethane değilde toplantı yeri ise o zaman kültür Bakanlığına bağlı kalabilir

Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

reis boşuna Ermenileri parlatma

Haber YorumlarıEsma macit:

Özgür bütün tuşlara basıyor

Haber YorumlarıHarun SİZER:

İndirilen dine inananız onun da kitabı ortada ve açıktır o kitabın dışında ki hiçbir şey din değildir uydurmadır uydurulan dinler pisliktir ve pislik yuvasıdır toplumları bölmek parçalamaktan başka bir işe yaramaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

