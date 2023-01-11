AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun komutanlara yönelik 'Haddinizi bilin' çıkışına ilk tepki: İfadeler utanç verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde muhalefete yönelik eleştirilerine Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarının alkış tutması gündeme bomba gibi düştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KOMUTANLARA: HERKES HADDİNİ BİLECEK

Dün partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerini alkış tutan komutanlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE İLK TEPKİ

Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'nun komutanlara yönelik sözlerine tepki gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları haddini aşan boyuta ulaştı. Demokraside eleştiriler kabul edilebilir ama hakaret asla kabul edilemez" diye konuştu.

"YUNAN SİYASETÇİLER BU DİLİ KULLANIYOR"

Çelik, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi ki Yunanistan'daki bir parti başkanı TSK komuta kademesine bunları söyledi. O zaman herkes diyecekti ki: Yunanistan'da bir siyasetçi TSK'nın komuta kademesine karşı bu çirkin sözleri söylemiş. Buna herkes inanırdı. Yunan siyasetçiler bu dili kullanıyor. Ama Türkiye'de dile getirilmesi vahimdir.

"BÜTÜN SÖZLERİNE MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE SUNUYORUZ"

Bir milletvekili Türk ordusuna 'satıldı' dediği zaman Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir eleştiri gelmedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bütün sözlerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bir kere daha terörle mücadeleden tutun, dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya koyduğu barış misyonlarıyla, istiklal mücadelesinden sonra Cumhuriyet döneminin sahadaki en yoğun faaliyetlerini ortaya koyan Silahlı Kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Terör örgütlerine söyleyemediğiniz sözleri Türk Silahlı Kuvvetlerine söylüyorsunuz. Bunun sebebinin ne olduğunu herkes biliyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Önceki gün katıldığı törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini dinleyen TSK komutanları tarafından alkışlandı. O anlar kameralara da yansıdı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili muhalefet cephesinden ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmanın TSK komutanları tarafından alkışlanmasına tepki gösteren Özkoç, "Yazık. Ne noktaya geldi Türkiye. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız, Tayyip Erdoğan'ın değil. Siz bir siyasi partinin mensupları değilsiniz. Beni, milletimizi temsil ediyorsunuz. Çocuklarımızı gönderdiğimiz ocağı temsil ediyorsunuz. Bir siyasi parti liderinin yalanlarını alkışlayacak duruma ne zaman geldiniz?" dedi.