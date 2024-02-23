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AK Parti'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir

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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi partiler sahadaki durumu analiz etmek için üst üste kamuoyu yoklaması yaptırmaya başladı. Ak Parti'de de özellikle CHP'nin yönettiği İstanbul konusunda yaptırılan anketler masaya yatırıldı, adayların performansı ve atılacak yeni adımlar değerlendirildi.

İKİ PARTİ SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi adaylarının alacağı oy, İstanbul'daki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek. Ak Parti'de anketler üzerinden yapılan değerlendirmelere göre; DEM Parti yüzde 4'ün üzerinde oy alırsa Ekrem İmamoğlu, YRP yüzde 3,5-4 oy alırsa Murat Kurum'un seçilmesi zorlaşıyor. Ak Parti'nin anketlerinde iki aday arasındaki oy farkının bindelik dilimlerde olduğu ifade ediliyor.

4 İLÇE EL DEĞİŞTİREBİLİR

AKP'de İstanbul'un ilçeleri üzerinden de bir analiz yapıldı. Küçükçekmece'nin AKP'nin adayı Aziz Yeniay'la birlikte CHP'den geri alınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği belirtiliyor. Ak Parti'de bu değerlendirmeler 'Beyoğlu, Sancaktepe ve Çekmeköy'de YRP'nin oyları bölme ihtimali, Üsküdar'da ise seçmen yapısının değişmesine' dayanılarak yapılıyor.

DİKKAT ÇEKEN ÜSKÜDAR ANALİZİ

Ak Parti kaynaklarının Üsküdar ile ilgili analizi de dikkati çekti. Değerlendirmede şunlar kaydedildi: "Üsküdar'da özellikle son yıllarda yeni yapılan lüks site ve villa gibi yerleşim yerleri nedeniyle, seçmen yapısı da hızla değişti. Üsküdar giderek Kadıköy'leşiyor. 2019 seçimlerinde, Ak Parti'nin adayı ile CHP arasında, AK Parti lehine 3 puanlık bir fark vardı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yarışı Erdoğan'ın önünde tamamladı. Aradaki fark 4 puandan fazla oldu. Son milletvekili seçimlerinde AK Parti, CHP'den 3-3,5 puan fazla oy aldı. 2018 seçimlerinde bu fark 12 puanın üzerindeydi. Bu sonuçlar bize Üsküdar'daki seçmen yapısının da hızla değiştiğini ve CHP seçmen tabanının arttığını gösteriyor."

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

İstanbul AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (23)

Şerif Ali:

Bilinç sahibi insanlar AKP oy vermez. Zarf zarf para dağıtsalar da artık bu saate sonra oy alamazlar. Kendilerini ilahi güç olarak görmeye başladılar. Ülkenin her tarafında bunlara ders vermek gerekir. Millete etikleri küfürler, yaptıkları el, parmak hareketleri onlara sandıkta iade edilmeli.

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Tutankamon Hoca:

Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar diyerek halka öküz diyenler bile seciliyor sen hala aklı başında diyorsun millet et yiyemıyor gıda alamıyor beyin calışıyormu

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İsmail ÜNAL:

Eğer medya ve anket şirketleri ile başabaş diyorsa Murat Kurum en az %4 öndedir...

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osman kara kara:

Tam tersi olmasın

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Mehmet Vatandaş:

bunu medya demiyor bizzat akepeli kaynaklar diyor okumadan yorum yazıyorsunuz:))

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Es Es:

Ekrem tekrar gelir. Kafa kafaya değil bu anket.

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birgörüş:

İstanbul için geçen seçimde verilen vaatlerin ne kadarı gerçekleşti?

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Gürsel İşlek:

Hiçbiri

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Mehmet Vatandaş:

Türkiye için verilen vaatlerin ne kadarı gerçekleşti:))

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Tekin avci:

Üskudarda ve ist de her mahallede pazara stand açan akparti hayat pahalı liginden tepkiden çekiniyor pazara gelemiyor ekonomi herseydir

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