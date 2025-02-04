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AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu listesi açıklandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi sonrası, Hakan Han Özcan başkanlığındaki yeni yürütme kurulu listesi duyuruldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Ankara 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 21 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongre sonrasında AK Parti Ankara İl Başkanlığı kadrolarında yenilenme gerçekleşirken, yeni yürütme kurulu üyeleri ve görevleri belli oldu. AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakan Han Özcan liderliğinde oluşturulan yeni yürütme kurulu şu isimlerden oluşuyor:

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ:

  • Hakan Han Özcan – İl Başkanı
  • Mustafa Erdoğan – Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı
  • Erhan Sarıgöl – Teşkilat Başkanı
  • Emirhan Turan – Seçim İşleri Başkanı
  • Çağlar Kaya – Tanıtım ve Medya Başkanı
  • Ebubekir Türkmen – Dış İlişkiler Başkanı
  • Serkan Korkutata – Sosyal Politikalar Başkanı
  • Yasemin Çelik – Yerel Yönetimler Başkanı
  • Aytekin Gürer – Ekonomi İşleri Başkanı
  • Mehmet Ali Kayabaşı – Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
  • Cemal Güngör – İnsan Hakları Başkanı
  • İbrahim Gülzelgöz – Mali ve İdari İşler Başkanı
  • Selçuk Çetin – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
  • Arif Küçük – Ar-Ge Başkanı
  • Hakan Arol – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
  • Vahide Nur Bakır – İl Sekreteri
  • Ayşe Koçak Akgül – İl Kadın Kolları Başkanı
  • Halil Atasoy – İl Gençlik Kolları Başkanı

AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu listesi açıklandı

"AZİZ MİLLETİMİZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yeni yürütme kurulunun Ankara için önemli çalışmalar gerçekleştireceğini belirterek, "Başkentimiz için çalışacak yeni yürütme kurulu üyelerimize başarılar diliyor, aziz milletimiz için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Görevini devreden yürütme kurulu üyelerimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu listesi açıklandı

AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu listesi açıklandı

AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu listesi açıklandı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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