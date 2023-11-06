AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Kilerci, AK Parti İl Başkanı, Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı'na da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ayrıca, Murat Nehri ve çevresinde yapılan çalışmaları inceledi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il merkezi ve ilçelerdeki 2 günlük ziyaret programı çerçevesinde birçok kurum ve kuruluşu ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.

Milletvekili Kilerci, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları ile görüştü. Kilerci, burada yaptığı açıklamada, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi'yi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendisiyle ilimizin gelişimi ve kalkınması için yapılması gerekenleri istişare ettik" dedi.

Daha sonra Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'ı makamında ziyaret eden Kilerci, ilin hukuki durumu ve adalet hizmetleri hakkında bilgi aldı. Kilerci, "Sayın başsavcımıza nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kilerci, Ağrı İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı'yı da ziyaret ederek, ilin sağlık alanındaki durumu ve sağlık yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kilerci, "Müdürümüze nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tutak ilçesine geçen Kilerci, burada yapımı devam eden Murat Nehri dere ıslah çalışmaları, TOKİ konutları, asfalt çalışmaları, Tekstil Kent ve yeni mezarlık alanlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Kilerci, "Türkiye Yüzyılı vizyonunda daha güzel Tutak için durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kilerci, Tutak ilçesinde AK Parti İl Teşkilatı üyeleri ile birlikte Tutak Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra esnafları ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi. Kilerci, "Esnaflarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik. Onlara her zaman destek olmaya hazırız" dedi.

Kilerci, il merkezinde vefat eden Salih Güntaç ve Şaban Demir için taziye ziyaretinde bulunarak, "Merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" diye konuştu. Kilerci, il merkezindeki Murat Nehri'nde incelemelerde bulunduktan sonra değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kilerci, "Murat Nehri'nin ıslahı ve çevre düzenlemesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje sayesinde ilimizin çehresi değişecek" dedi.

Kilerci, Taşlıçay ilçesinde AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları ile birlikte Taşlıçay Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kilerci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı şiarıyla gece gündüz demeden Ağrı'mız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kilerci, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan ve yönetimin kurulu üyelerini ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. Kilerci, "Sayın Başkanımıza nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kilerci, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'nu da ziyaret ederek, hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesine yönelik verimli bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kilerci, "İlimizin tarım ve hayvancılık sektöründe daha ileri seviyelere gelmesi için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kilerci, il merkezinde bal ve arı ürünleri konusunda büyük potansiyele sahip olan Ağrı'nın coğrafi işaretle tescillenen doğal lezzeti "Ağrı Geven Balı" satış noktasını ziyaret etti. Kilerci, "Arıcılık faaliyetlerini arttırarak ilimizin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kilerci, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan ile bir araya gelerek, belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi alıp, fikir alışverişinde bulundu. Kilerci, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güzel Ağrı için durman yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kilerci, ziyaret programının sonunda yaptığı açıklamada, Ağrı'nın her alanda gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını belirterek, "AK Parti olarak ilimizin sorunlarını çözmek, hizmetlerini arttırmak ve vatandaşlarımızın refahını yükseltmek için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Ağrı'mızı daha ileriye taşımak için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AĞRI