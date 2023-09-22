Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kars'ta Aile Çalıştayı Düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde Kars'ta 'Aile Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda aile odaklı sosyal hizmetler, aileye destek politikaları ve ailenin korunması konuları ele alındı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde 81 olduğu gibi Kars'ta da "Aile Çalıştayı" düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bir otelin toplantı salonunda düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda üniversiteler, akademisyenler sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; " Aile, Eşitlik ve Adalet", " Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", " Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", " Aile, Çevre ve İklim", " Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konuları ele alındı.

"Aile odaklı sosyal hizmet modeli güçlendirilecek"

Çalıştayda, ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışıldı, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence altına alınarak nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla alınabilecek ek tedbirler, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek ekonomik ve sosyal desteklerin neler olması gerektiği anlatıldığı çalıştayda, ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurların ele alındı. Çalıştayda evlilik ve aile hayatına ilişkin toplumun farkındalık düzeyini artırmaya yönelik neler yapılabileceği konuşuldu.

Afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini artıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar da tartışıldığı "Aile Çalıştayı"nda, ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi çalışmaları ele alındı.

Ayrıca aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve önerilerin tartışıldığı çalıştaylarda sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için yapılacak çalışmalar tartışıldı.

Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir otelin toplantısı salonunda yapılan çalıştada, İl Müdürü Doğan Yıldız, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Murat Daşdan, Dekan Yardımcısı Doç Dr.Ali İbrahim Can Gözüm, Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Doç Dr. Aykut Aykutalp, İlahiyat Fakültesinden Doç Dr.Muhammet Alparslan Kartal, İktisat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kutval, İl Göç İdaresi Müdürü Hikmet Andiç, İl Emniyet Müdürlüğü'nden Emre Tüysüzoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Nevin Türkmen, Belediye Başkanlığı'ndan Pınar Öztürk, İl Müftülüğü'nden Meryem Sarıgül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Diler Öztürk, Arpaçay SYDV Müdürü Semra Çelik Osmanoğlu ve STK'lar katıldı.

Aile Çalıştayı'nda Kars için oluşturulacak olan rapor Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan Aile Şurası'nda kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunulacak. - KARS